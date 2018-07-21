韩国发现113年前俄军舰 或载价值1334亿美元黄金

外媒称，韩国一支搜救队近日找到了 113 年前沉没的俄罗斯军舰 “ 德米特里 · 顿斯科伊 ” 号的残骸。

据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 7 月 18 日报道， 1905 年，俄日对马海峡海战爆发。战后，为防止 “ 德米特里 · 顿斯科伊 ” 号落入日本人手中，俄军将其撤出韩国郁陵岛。

据推测， “ 德米特里 · 顿斯科伊 ” 号沉没时船上装载着俄军第二太平洋舰队的所有黄金供应品。放在今天来看，这些黄金制品的价值接近 1330 亿美元。

报道称，多年来，俄罗斯一直要求让这笔宝藏物归原主，以示 “ 善意之举 ” 。





俄罗斯官员雅罗斯拉夫 · 利万斯基说： “ 这艘舰船的价值对于俄罗斯而言不可估量。这是价值非凡的遗物，是俄罗斯当年英勇和伤痛岁月的见证者，也是俄罗斯海军历史的一部分。 ”

报道称，韩国信一搜救公司的潜水员团队在深水区寻找了很多年。 7 月 14 日，潜水员在 434 米深的水域找到了这艘沉没的舰船，这片水域距离郁陵岛仅 1.5 公里。

专家曾表示，这些遗骸可能属于 “ 德米特里 · 顿斯科伊 ” 号，因其航行计划与一个世纪前沉没的 “ 德米特里 · 顿斯科伊 ” 号相同。

报道称， “ 德米特里 · 顿斯科伊 ” 号配备 3 支桅杆和两个烟囱，风力和燃烧煤炭都可以让其航行。

报道称，搜救团队在搜寻的第二天证实，这就是 “ 德米特里 · 顿斯科伊 ” 号的残骸，因为在船尾发现了用西里尔字母（俄语）书写的船名。

信一集团称，船上可能载有近 200 吨的黄金，价值约为 1334 亿美元。

报道称，如果猜测属实，信一集团承诺捐献

10%

的财富用于郁陵岛建设发展。

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