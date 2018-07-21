韩国发现113年前俄军舰 或载价值1334亿美元黄金

外媒称，韩国一支搜救队近日找到了113年前沉没的俄罗斯军舰“德米特里·顿斯科伊”号的残骸。
据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网7月18日报道，1905年，俄日对马海峡海战爆发。战后，为防止“德米特里·顿斯科伊”号落入日本人手中，俄军将其撤出韩国郁陵岛。
据推测，“德米特里·顿斯科伊”号沉没时船上装载着俄军第二太平洋舰队的所有黄金供应品。放在今天来看，这些黄金制品的价值接近1330亿美元。
报道称，多年来，俄罗斯一直要求让这笔宝藏物归原主，以示“善意之举”。
俄罗斯官员雅罗斯拉夫·利万斯基说：“这艘舰船的价值对于俄罗斯而言不可估量。这是价值非凡的遗物，是俄罗斯当年英勇和伤痛岁月的见证者，也是俄罗斯海军历史的一部分。”
报道称，韩国信一搜救公司的潜水员团队在深水区寻找了很多年。7月14日，潜水员在434米深的水域找到了这艘沉没的舰船，这片水域距离郁陵岛仅1.5公里。
专家曾表示，这些遗骸可能属于“德米特里·顿斯科伊”号，因其航行计划与一个世纪前沉没的“德米特里·顿斯科伊”号相同。
报道称，“德米特里·顿斯科伊”号配备3支桅杆和两个烟囱，风力和燃烧煤炭都可以让其航行。
报道称，搜救团队在搜寻的第二天证实，这就是“德米特里·顿斯科伊”号的残骸，因为在船尾发现了用西里尔字母（俄语）书写的船名。
信一集团称，船上可能载有近200吨的黄金，价值约为1334亿美元。
报道称，如果猜测属实，信一集团承诺捐献10%的财富用于郁陵岛建设发展。
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