    • 2018年7月21日

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    韩国发现113年前俄军舰 或载价值1334亿美元黄金

    星期六, 七月 21, 2018

    外媒称，韩国一支搜救队近日找到了113年前沉没的俄罗斯军舰德米特里·顿斯科伊号的残骸。
    　　
    据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网718日报道，1905年，俄日对马海峡海战爆发。战后，为防止德米特里·顿斯科伊号落入日本人手中，俄军将其撤出韩国郁陵岛。
    　　
    据推测，德米特里·顿斯科伊号沉没时船上装载着俄军第二太平洋舰队的所有黄金供应品。放在今天来看，这些黄金制品的价值接近1330亿美元。
    　　
    报道称，多年来，俄罗斯一直要求让这笔宝藏物归原主，以示善意之举

    俄罗斯官员雅罗斯拉夫·利万斯基说：这艘舰船的价值对于俄罗斯而言不可估量。这是价值非凡的遗物，是俄罗斯当年英勇和伤痛岁月的见证者，也是俄罗斯海军历史的一部分。
    　　
    报道称，韩国信一搜救公司的潜水员团队在深水区寻找了很多年。714日，潜水员在434米深的水域找到了这艘沉没的舰船，这片水域距离郁陵岛仅1.5公里。
    　　
    专家曾表示，这些遗骸可能属于德米特里·顿斯科伊号，因其航行计划与一个世纪前沉没的德米特里·顿斯科伊号相同。
    　　
    报道称，德米特里·顿斯科伊号配备3支桅杆和两个烟囱，风力和燃烧煤炭都可以让其航行。
    　　
    报道称，搜救团队在搜寻的第二天证实，这就是德米特里·顿斯科伊号的残骸，因为在船尾发现了用西里尔字母（俄语）书写的船名。
    　　
    信一集团称，船上可能载有近200吨的黄金，价值约为1334亿美元。
    　　
    报道称，如果猜测属实，信一集团承诺捐献10%的财富用于郁陵岛建设发展。

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