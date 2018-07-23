人民币下跌是回应美关税战

早在特朗普总统赢得 2016 年总统大选的许多年前，他就称中国是一个通过操纵汇率来损害美国贸易的国家。





2011 年，特朗普发推特称： “ 美国何时才能最终将中国列为汇率操纵国？中国正在把我们抢得一干二净，而奥巴马还在为他们辩护。 ”





同奥巴马总统一样，特朗普在当选总统后也放弃了对中国的这一指控。 2011 年那时他的话是对的，现在他的话也是对的。





问题是：美国将如何解决这件事？





首先来点背景知识。人民币是一种人们通常所知的政策性货币。也就是说，与在自由市场交易中升值和贬值的美元不同，人民币对美元的汇率是由中国政府下属的中国人民银行来规定的。





尽管中国人民银行正逐渐试图让人民币汇率更好地反映市场力量，设定了人民币每日允许波动的区间，但归根结底，人民币仍处于政府控制之下。换言之，人民币的汇率过去和现在一直是受中国政府操纵的。只是在过去的几年，当北京操纵人民币汇率从而让人民币对美元升值时，华盛顿没有人有怨言。





是什么变了呢？首先，特朗普对从中国进口的价值 340 亿美元的商品加征了新的关税。周五，他又加大了赌注，告诉美国消费者新闻与商业频道说，他打算对全部 5050 亿美元的中国输美产品征收惩罚性关税。





这像是一场赌注很高的扑克游戏。每次特朗普通过增加新的关税来提高赌注时，中国就会对美国商品征收等量的进口关税作为回应。双方都希望对方先做出让步。





但麻烦的是：美国去年从中国进口了价值 5050 亿美元的商品，而中国只从美国进口了价值 1290 亿美元的商品。这意味着中国将大大早于特朗普之前用光可征税的进口商品。





因此，对于中国人来说，一个策略是用另一种非关税的方式来进行反击。比如说让他们的商品变得更便宜，这样特朗普的关税政策就不会对他们造成多大影响。于是人民币登场了。仅在过去的 4 个月，中国就让人民币对美元的汇率下降了 7.6% 。这个巨大的跌幅几乎抵消了特朗普威胁对部分中国商品加征 10% 关税的影响。





的确，就连通常在中国贸易问题上相当温和的美国财政部长史蒂文 · 姆努钦也表示，他现在正在担心人民币。姆努钦周五在巴西对路透社说： “ 毫无疑问，汇率下降给他们创造了不公平的优势。 ”





既然特朗普声称中国确实 “ 夺走了我们巨大的竞争优势 ” ，姆努钦也说财政部将考虑是否在 10 月份发布报告时正式宣布中国为汇率操纵国。





但即使真的宣布了，其惩罚方式也还是对中国进口商品征收关税。而在现有关税之上再加征关税将是非常难的。





不管怎么说，中国正把汇率操纵当作其箭袋中的箭矢。特朗普自始至终都是对的。但现在阻止中国可能为时已晚。





与此同时，特朗普还指责欧盟操纵汇率，但情况截然不同。欧洲中央银行设定的欧元区利率低于美国，因为欧洲经济复苏的速度要慢于美国。这降低了欧元对投资者的吸引力。





尽管华盛顿陷入一片混乱，但美元仍是国际储备货币。当问题发生时，即使是美国发动了贸易战，投资者仍希望把钱存成美元，因为美元是世界上最安全、流动性最强的货币。





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