达不成协议怎么办？美媒：英国计划囤积食物药品防混乱脱欧

美媒称，英国已经开始做好储存食品、药品和其他产品的准备，以防明年 3 月英国退出欧盟时未能与欧盟达成一项协议。





据美国《华尔街日报》 7 月 25 日报道， 双方都表示，他们预计继续谈判最终能够达成一项协议，但他们也加紧了准备，以防会谈破裂。





报道称，如果英国在不能与欧盟达成协议的情况下脱欧，就有可能导致港口和机场交通的大规模中断，从而引发英国能否进口足够的食品、药品和其他必需品的问题。





报道指出，如果英国在没有达成协议的情况下脱欧，那么支撑其与欧盟进行商业往来 —— 包括公路运输和航空 —— 的许多法律协议都会作废。





报道称，法律规定，欧盟必须对来自英国的出口产品进行边境检查，例如确保支付了关税和对其产品来源进行认证。这可能会导致英吉利海峡两边的港口长期堵塞，从而影响制造商和零售商的供应链。





英国卫生大臣马特 · 汉考克 24 日对议会的一个委员会说，政府一直在与医疗行业合作，以确保药品和医疗产品的供应不会因英国退出欧盟而中断。





汉考克说： “ 这包括医疗用品、疫苗、医疗器械、临床耗材、血液制品等。我已要求卫生部制定库存方案。我们正与业界合作，为英国在没有达成协议的情况下脱欧做好储备准备，应对潜在的需求。 ”





他还说： “ 这样做显然是有代价的。 ”





英国脱欧事务大臣多米尼克 · 拉布 24 日在另一个委员会会议上说，政府正在考虑确保 “ 食品供应充足 ” ，以应对英国未能达成协议的情况。





报道称，当被问及政府是否考虑储存食物时，拉布说： “ 我认为如果说是政府在做储备，这种说法是错误的 …… 但我们将在这一轮讨论这个问题，确保有足够的食品供应。 ”





报道称，欧盟已经就企业将如何受到英国无协议脱欧的影响发布了全面的指导意见。





报道称，这其中包括，英国驾照和英国签发的从事跨境旅客运输的大巴公司执照将不再被承认。





他们还警告说，仍在使用英国营业执照的航空公司将无法继续在欧盟开展业务，而且欧盟发放给总部在英国的航空公司的执照也不再有效。





欧盟官员担心，虽然欧洲大公司正在为达不成协议做好准备，但欧洲大陆上千家规模较小的公司更容易受到供应链中断的影响。





报道称，英国将于 2019 年 3 月 29 日正式脱离欧盟，但谈判代表们正竭力在一些领域达成协议，包括努力防止在分裂的爱尔兰岛上重新树立边界。





报道称，即便英国和欧盟达成协议，英国首相特雷莎 · 梅也将面临能否得到议员们的支持的挑战。她领导的保守党和反对党工党在英国脱欧后应该与欧盟保持多紧密的关系上持不同看法。由于在议会中的领先优势有限，而且有相当数量的议员反对，梅可能会发现她的计划会被否决。





伦敦智库政府研究所的副主任乔 · 欧文说，英国政府一定要清楚如何应对无法达成协议造成的破坏，以便企业能够相应地进行规划。





他说：

“

你不想看到的是企业提出自己的计划，其应对的依据是他们所认为的政府可能会做什么，然后发现政府所做的完全不同，以至于他们投入到准备工作的资金和时间都浪费了。

”

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