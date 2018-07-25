区块链将带来处理信息方式的变革 将改变10个产业

外媒称，现在人人都听说过区块链技术，尽管它的应用并不总是很容易理解。





据西班牙《消息报》网站 7 月 23 日文章，简而言之，区块链是一种加密信息的方法，可以用于创建去中心化的数据库，只有在你拥有授权了解信息的密钥时才能访问。





对于这些不熟悉区块链的人来说，这看上去是一个小小的进步，但实际上区块链将给我们处理信息的方式带来真正的变革。





区块链对一些行业产生的影响将大于其他行业。以下是受区块链技术影响最大的 10 个产业或领域：





1. 银行业





如果可以在个人之间进行转账和其他资金操作，那么银行的大部分中介服务角色将受到区块链的挑战。区块链的发展将催生各种科技金融公司，这些公司将提供银行服务，而无需传统银行的庞大基础设施。





2. 医疗





病历是一种不可或缺的保密医疗文件。病历的保存和管理是所有医疗机构的头痛问题。区块链可以让医生安全、便捷地访问每名患者唯一的完整病历。此外，医生还可以随时立即掌握患者的医疗信息，这在进行抢救时非常重要。





3. 食品供应





区块链将是一种非常有用的工具，可以保证食品的可追溯性，这将有助于以更加精准的方式立即从供应流程中撤回任何存在安全隐患的食品。它还将帮助消费者更清楚地了解食品的成分和来源。





4. 政治





有了区块链技术，困扰许多国家的选举舞弊问题将成为历史。对海外公民投票的统计也不会再有争议。区块链将让选民注册、身份验证、计票等一系列流程变得更加安全，难以被入侵和造假。





5. 房地产市场





随着区块链的发展，房地产中介公司的作用，特别是在文书手续方面，将会受到削弱。区块链可以简化房地产交易过程，设计出只有在符合特定条件时才会生效的智能合同。此外，所有文档都可以在主管机构得到妥善保管。





6. 法律





区块链可以让法律行业的工作更加轻松，并能更加安全地完成与存储、检索以及验证文档来源相关的所有工作。许多诉讼案件，特别是与继承和交易有关的诉讼，将更容易得到解决。





7. 网络安全





从逻辑上讲，网络安全行业将受到区块链繁荣的极大影响。存储在云数据库中的去中心化数据能够避免被黑客侵入。基于区块链的先进加密手段能够创造出几乎无法被攻破的数据加密方式。





8. 租赁





各类租赁业务，包括房屋、汽车和机械，可以通过区块链实现更安全的交易，并催生个人之间的设备和服务共享网络，而不再需要优步、爱彼迎等中介平台。





9. 慈善





各种丑闻已经使人们不再信任募集捐款的各种非营利组织，但区块链可以提高捐款去向和用途的安全性。





10. 教育





区块链将彻底改变教育行业，至少在其行政业务部分。基于区块链的系统能够让学校和老师便捷地访问学生的资料和成绩单。学生的信息也能够快速地在不同教育机构间进行传送。

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