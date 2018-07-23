贸易战成G20财长会热门话题 美拉拢欧盟日本算盘落空

外媒称，二十国集团（ G20 ）财长和央行行长会议于 7 月 21 日至 22 日在布宜诺斯艾利斯召开，这是今年以来的第三次 G20 财长会议。在美国发动贸易战的大背景下，各国财长和央行行长将与各大国际机构领导人讨论当前全球经济面临的风险和机遇。





据埃菲社布宜诺斯艾利斯 7 月 21 日报道，东道国阿根廷为此次会议制定的主要议题是就业机会和基础设施建设的未来发展。首日的讨论从 “ 全球经济的风险和机遇 ” 这个话题开始。 23 位财政部长、 14 位央行行长和 10 位国际组织领导人参与了讨论。国际货币基金组织（ IMF ）总裁拉加德、世界银行行长金墉、欧洲央行行长德拉吉、美国财长姆努钦和中国财长刘昆等悉数出席。





22 日的议题包括金融技术、税收制度和金融包容性等。虽然并未列入官方公布的议程之中，但如何应对美国总统特朗普通过加征关税实施的贸易保护主义措施将成为此次会议的主要讨论话题。





拉加德 21 日在记者会上谈到了贸易战，并表示与会者将就关税保护措施的 “ 直接影响 ” 展开讨论。她还就关税战对全球国内生产总值造成的影响发出警告。





此次财长会议的结论将提交给即将于今年 11 月底同样在布宜诺斯艾利斯举行的 G20 领导人峰会。





各方要求美回归理性





据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 7 月 21 日报道，正如之前的预见， “ 贸易战 ” 成为正在阿根廷举行的 G20 财长和央行行长会议的主要话题。





报道称，重点议题在于 “ 公平贸易 ” 及其范围，但对这一概念的解释可能非常广泛，甚至是互相矛盾的。因此 “ 公平贸易 ” 成为周末在布宜诺斯艾利斯举行的 G20 财长会议的热门话题。





报道表示，这并不意外：无论提前准备了多少议题，关税问题以及美国、中国和其他国家之间的 “ 贸易战 ” 都不可避免地成为此次会议的热门话题。法国经济部长布鲁诺 · 勒梅尔在媒体面前公开讨伐美国。他表示： “ 我要求美国回归理性，并尊重普世规则和所有盟友。 ” 他还说： “ 这场贸易战只会产生输家，将破坏就业机会，并给全球经济增长造成更大压力。 ”





报道称，在各方参与 “ 全球经济的风险和机遇 ” 的小组讨论时，问题出现了。相关讨论持续了一个半小时，甚至超过了规定时间。 IMF 总裁克里斯蒂娜 · 拉加德首先发声。随后，中国财长刘昆、日本财务大臣麻生太郎、美国财长姆努钦分别发表了讲话。姆努钦今天曾表示，特朗普政府希望确保 “ 自由、公平和互惠的贸易 ” 。刘昆也发表了类似的言论，但各方对这个概念的定义显然不尽相同。





各方一致认为，此次会议是一次规模宏大的 “ 历史性 ” 会议。与会者谈到了如何确保未来世界经济的强劲和持续增长，如何制定旨在维持经济增长的政策，以及如何避免类似近期出现的金融动荡等问题。总之，世界经济发展前景是好的，但依然存在风险。





据路透社布宜诺斯艾利斯 7 月 21 日报道，法国财长勒梅尔 21 日称，如果美国政府不先取消对钢铝加征关税的做法，欧盟可能不会考虑与美国磋商自由贸易协定。





勒梅尔在 G20 财长和央行行长会议上对记者说，在如何以及何时启动与美国的贸易谈判方面，法国和德国没有分歧。他说，两国均认为，美国政府需要取消上述关税，从而迈出第一步。





美财长会上恐遭冷落





据路透社 7 月 19 日报道，据美国财政部一位要求匿名的高官称，在本周末的 G20 财长和央行行长会议上，美国将寻求说服日本和欧盟与其一道对中国的贸易操作采取更为强硬的立场。

报道称，但美国的上述努力将会受挫，因为美国已对欧盟和加拿大的钢铝加征关税，这令欧盟和加拿大感到恼火。欧盟和加拿大均对此采取了报复性关税举措，贸易冲突不断升级，并已震动市场且威胁到全球增长。





“ 美国的贸易伙伴不太可能会采取和解的态度， ” 美国康奈尔大学国际贸易教授、 IMF 中国部门前负责人埃斯瓦尔 · 普拉萨德说， “ （美国）对长期贸易伙伴和盟友采取的敌对做法已削弱了它的经济和地缘政治影响力。 ”





报道称，一名美国官员本周表示，财长姆努钦尚没有在周末 G20 财长和央行行长会议期间与中国官员进行正式双边会晤的计划。





报道称，一名不愿透露姓名的日本 G20 高级官员表示，日益升级的贸易紧张局势已引发日本政府对汇率波动的担忧。这样的波动可能促使日元升值，进而威胁到日本出口。





特朗普的金属关税导致贸易伙伴采取反制，针对从威士忌到摩托车等美国商品祭出各自的关税报复措施。美国已表示将在世界贸易组织对那些报复性关税提起申诉。





路透社报道称，欧盟财长上周签署了一份联合文件，批评美国的 “ 单方面 ” 贸易行动。一位德国官员称，财长们在 G20 会议上将强调贸易限制 “ 对所有人有害 ” 。





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