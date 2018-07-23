东京奥运会和残奥会吉祥物正式命名：未来和永远

2020 年东京奥运会和残奥会的吉祥物正式命名，奥运会吉祥物名叫 “Miraitowa” ，残奥会吉祥物名叫 “Someity” 。





据日本 NHK 电视台 7 月 23 日报道，东京奥运会和残奥会的吉祥物经过全国各地的小学生等按班投票后，决定启用颇具特色的作品，其身上有用于奥运会和残奥会会徽设计的被称为 “ 市松模样 ” 的方格图案。组委会委托的相关业者分别就东京奥运会和残奥会吉祥物的名称提交了 30 个方案，经过与国际性商标等的对比，进行筛选之后，吉祥物名称于 22 日在东京都内举行的相关活动上得以公布。

东京奥运会的吉祥物 “Miraitowa” 由日语里的 “Mirai” ，即 “ 未来 ” 和 “Towa” ，即 “ 永远 ” 两个词结合而来，寓意永远期盼着美好的未来。东京残奥会的吉祥物 “Someity” 是具有代表性的樱花品种 “ 染井吉野 ” 的 “ 染井 ” ，即 “Somei” 与英语里表示具有强大力量的 “so mighty” 相结合的产物，象征着欣赏樱花的日本之心与残奥选手们的精彩表现。

“Miraitowa” 和 “Someity” 都是通过互联网从数字世界飞入现实世界的吉祥物，他们将作为 2020 年东京奥运会和残奥会的象征，通过各种形式为这一盛会打气造势。





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