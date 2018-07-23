亚马逊、丰田、美国铝业等公司正努力对抗特朗普的关税计划

英媒称，亚马逊、丰田汽车和美国铝业公司等大企业正在努力对抗特朗普政府贸易政策所带来的影响并阻止新关税的实施。企业试图避免与美国总统特朗普发生任何冲突，但希望施加尽可能大的影响力，以阻止他撕毁贸易协议或对种类广泛的进口商品征收关税。





据路透社华盛顿 7 月 21 日报道，一位不愿透露姓名的知情人士对路透社记者说，全球第一大在线零售商和云计算公司亚马逊正在讨论开展全行业的广告宣传活动和更广泛的政府游说。该公司的网售产品和数据中心组件可能被征关税，从而对其造成损失。亚马逊对此拒绝置评。





报道称，丰田汽车北美公司是日本丰田的一家子公司，如果特朗普实施对进口汽车和零部件征收关税的计划，该公司可能会受到影响。该公司本周安排员工乘飞机前往华盛顿，在美国国会大厦前举行集会，公司负责人近几周来也与美国国会重要成员举行了会面，讨论关税的潜在影响。通用汽车公司高管近一年来也与美国政府和国会官员举行会谈，对贸易问题提出了关切。如果特朗普让美国退出北美自由贸易协定，或者征收汽车关税，通用公司可能受害。该公司 6 月份曾称，关税将导致其 “ 国内外影响力下降 ” 。





报道称，这家美国最大的汽车制造商将聘用特朗普的前国家经济委员会副主任兼国际经济事务顾问。据知情人士透露，本月早些时候离开白宫的埃弗里特 · 艾森斯塔特将在通用汽车公司的公共政策部门担任领导职务。





报道称，已经受到特朗普政府 6 月份开始对钢铁和铝征收的进口关税影响的那些企业私下里也正在努力争取关税减免。美国铝业公司首席执行官本周在一次电话会议上对投资者说，该公司正与特朗普政府、美国商务部及国会议员就取消关税或豁免加拿大铝产品进行 “ 积极讨论 ” 。

报道称，美国铝业公司本周称，该公司每月的额外支出将高达 1400 万美元，这主要是因为从该公司最大供应国加拿大进口的铝产品被征收了关税。





报道称，除已经开征的钢铁和铝关税之外，特朗普政府的关税威胁还将影响从家具到网络路由器的数千种进口产品。据知情人士透露，总部设在西雅图的亚马逊公司担心，此类关税会在关键的假日购物季打击购物者消费热情。





报道称，该知情人士说，亚马逊确定了一系列可能受到关税打击的商品，其中一些是高价值商品，并正在评估关税可能对其业务构成的影响。两名知情人士说，该公司非常担心其数据中心所用组件或其他商品的进口成本提高会降低其云计算部门的竞争力。亚马逊网络服务公司是亚马逊最赚钱的部门。





报道称，在科技行业，感到担忧的企业不仅亚马逊一家。美国信息技术工业委员会负责人迪安 · 加菲尔德说： “ 不会因为关税而面临风险的企业并不多。 ” 亚马逊的竞争对手微软公司、 “ 字母表 ” 公司旗下的谷歌等都是该委员会成员。游说政府官员和国会议员可能代价高昂，并且不能保证胜利，但有些公司已经取得成功。





《纽约时报》上个月报道称，苹果公司获得了特朗普政府的保证，其利润丰厚的 iPhone 手机从中国运往美国时不会被加征关税。

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