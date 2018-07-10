    • 2018年7月10日

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    默克尔访美被特朗普要钱：你欠我1万亿美元

    星期二, 七月 10, 2018

    没有人能排除特朗普会再次退出一个群——北约，德国电视一台9日称，在特朗普退出多个国际组织和协议后，欧洲盟友对本周三、周四即将在布鲁塞尔召开的北约峰会忧心忡忡。据悉，北约官员为峰会草拟的宣言超过30页，但他们担心特朗普有可能跟在G7峰会时一样，拒绝签署公报。此外，欧洲人还预想了特朗普在北约防务开支问题上喋喋不休，预想了在北约峰会后即将单会特朗普的俄罗斯总统普京会成为房间里的大象，甚至预想了北约的全面解体。美利坚大学教授戈德盖尔对媒体说，欧洲领导人开始意识到，必须思考一个没有美国的北约是什么样子。
    　　
    德国总理安吉拉·默克尔今年再次当选总理后赴美拜访特朗普，后者一开口便是安吉拉，你欠我1万亿美元”——这个数字是过去14年，德国实际防务开支与承诺防务开支的差值。北约将迎来不和谐的峰会，《华尔街日报》9日称，由于特朗普加收钢铝关税，并指责北约盟友国防开支不够，欧盟的领导人已经开始为一场紧张的峰会做准备。战后，跨大西洋联盟通过北约和贸易协定，将他们之间的安全和经济绑在一起。如今，特朗普则以冷战时期制定的美国法律，将一些欧洲商品列为安全威胁，这样对待盟友还是头一遭。而上个月的G7峰会上，特朗普与欧洲领导人不但在贸易、移民、对俄关系、恐怖主义等问题上激烈争论，还拒签联合声明。欧洲官员担心，在北约峰会上，新一轮的不和又将上演。

    不要期望有什么幸福的全家照。美国《大西洋》月刊网站8日称，处理美国盟友关系的老路子似乎已走到尽头。特朗普在G7峰会上把盟友之间的小裂痕变成了大沟壑。上周四，特朗普在一场集会上还说：我要在北约峰会上告诉各国领导人，你们该交钱了。美国不是包揽一切的。我们真傻，什么都买单！
    　　
    美国国会山网站9日称，北约观察人士希望，西方领导人能在布鲁塞尔露出笑脸，顺利开完此次峰会，别出大问题。但实现这个目标看起来有点难。首先是特朗普会不会与其他领导人融洽相处？特朗普称加拿大总理特鲁多不诚实，说默克尔正面临德国人民的反对。欧盟、加拿大已就钢铁关税开始对美国进行报复。其次是军费问题上会发生什么？这就像达摩克利斯之剑一样悬在头顶上，一位北约外交官称，没有人知道特朗普将在布鲁塞尔对防务开支说些什么。
    　　
    据英国《每日电讯报》9日报道，由于担心特朗普缩减美国在欧洲的军事存在，法国总统马克龙本周五将签署未来7年内逐步将法国国防开支增加到GDP2%目标的法律。与此同时，默克尔也承诺会增加国防预算，但她没有给出具体的数字。

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