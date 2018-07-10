默克尔访美被特朗普要钱：你欠我1万亿美元

“ 没有人能排除特朗普会再次退出一个群 —— 北约 ” ，德国电视一台 9 日称，在特朗普退出多个国际组织和协议后，欧洲盟友对本周三、周四即将在布鲁塞尔召开的北约峰会忧心忡忡。据悉，北约官员为峰会草拟的宣言超过 30 页，但他们担心特朗普有可能跟在 G7 峰会时一样，拒绝签署公报。此外，欧洲人还预想了特朗普在北约防务开支问题上喋喋不休，预想了在北约峰会后即将单会特朗普的俄罗斯总统普京会成为 “ 房间里的大象 ” ，甚至预想了 “ 北约的全面解体 ” 。美利坚大学教授戈德盖尔对媒体说，欧洲领导人开始意识到，必须思考一个没有美国的北约是什么样子。

德国总理安吉拉 · 默克尔今年再次当选总理后赴美拜访特朗普，后者一开口便是 “ 安吉拉，你欠我 1 万亿美元 ”—— 这个数字是过去 14 年，德国实际防务开支与承诺防务开支的差值。 “ 北约将迎来不和谐的峰会 ” ，《华尔街日报》 9 日称，由于特朗普加收钢铝关税，并指责北约盟友国防开支不够，欧盟的领导人已经开始为一场紧张的峰会做准备。战后，跨大西洋联盟通过北约和贸易协定，将他们之间的安全和经济绑在一起。如今，特朗普则以冷战时期制定的美国法律，将一些欧洲商品列为 “ 安全威胁 ” ，这样对待盟友还是头一遭。而上个月的 G7 峰会上，特朗普与欧洲领导人不但在贸易、移民、对俄关系、恐怖主义等问题上激烈争论，还拒签联合声明。欧洲官员担心，在北约峰会上，新一轮的不和又将上演。





“ 不要期望有什么幸福的全家照。 ” 美国《大西洋》月刊网站 8 日称，处理美国盟友关系的老路子似乎已走到尽头。特朗普在 G7 峰会上把盟友之间的小裂痕变成了大沟壑。上周四，特朗普在一场集会上还说： “ 我要在北约峰会上告诉各国领导人，你们该交钱了。美国不是包揽一切的。我们真傻，什么都买单！ ”

美国 “ 国会山 ” 网站 9 日称，北约观察人士希望，西方领导人能在布鲁塞尔露出笑脸，顺利开完此次峰会，别出大问题。但实现这个目标看起来有点难。首先是特朗普会不会与其他领导人融洽相处？特朗普称加拿大总理特鲁多 “ 不诚实 ” ，说默克尔正面临德国人民的反对。欧盟、加拿大已就钢铁关税开始对美国进行报复。其次是军费问题上会发生什么？ “ 这就像达摩克利斯之剑一样悬在头顶上 ” ，一位北约外交官称，没有人知道特朗普将在布鲁塞尔对防务开支说些什么。

据英国《每日电讯报》

9

日报道，由于担心特朗普缩减美国在欧洲的军事存在，法国总统马克龙本周五将签署未来

7

年内逐步将法国国防开支增加到

GDP

的

2%

目标的法律。与此同时，默克尔也承诺会增加国防预算，但她没有给出具体的数字。

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