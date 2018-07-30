特朗普威胁民主党:不支持移民政策 就让政府关门

自上任以来，特朗普一直奉行强硬的移民政策，不遗余力地推进美墨边境墙建设，并强推导致骨肉分离的 “ 零容忍 ” 政策，这导致了美国各界和国际社会的强烈不满。不过，这并未影响特朗普对其移民政策的决心。当地时间 29 日，美国总统特朗普发推威胁民主党称，如果不投票支持包括边境墙在内的边境安全（政策），那我不介意让政府关门。





特朗普在推文中说，如果民主党不为我们包括边境墙在内的边境安全投票，那我愿意关闭政府。我们必须取消彩票（签证抽奖）、抓捕和释放等，并最终使移民系统取决于功绩。我们需要伟大的人来到我们国家！





据悉，今年年初，美国政府就曾因移民政策的分歧而被迫暂时关闭。当时，美国国会众议院通过一项为期四周的临时拨款法案，但由于参议院多数民主党人的反对，使得临时拨款法案未能最终通过。民主党与共和党的分歧在于，多数民主党参议员希望将保护 “ 童年抵美者暂缓遣返（ DACA ） ” 计划的立法与政府拨款法案绑定到一起投票通过，而共和党领导层认为这两项议题应分开进行谈判。

“ 童年抵美者暂缓遣返 ” 计划由美国前总统奥巴马 2012 年签署实施，该计划使得年幼时被父母带入美国的青少年非法移民可免于被遣返并合法获得工作。但被美国现任总统特朗普于去年 9 月下令废止。





自 4 月初，美国政府为打击非法移民而强推 “ 零容忍 ” 政策，导致大批儿童与父母被强制分离，此举让特朗普遭到多方批评与抗议。有数据显示，自特朗普的 “ 骨肉分离 ” 移民政策实施至今，已有 2300 多名来自移民家庭的儿童被美政府强行与父母分离，有些安置在收容所，有些则寄养在其他家庭中。

除

“

零容忍

”

政策外，修建边境墙是特朗普应对非法移民的另一重要对策。特朗普曾在竞选中许诺，一旦当选总统，将在美墨边界修建隔离墙，以阻挡毒枭和非法移民。特朗普称，修建边境墙对于控制非法移民进入美国至关重要。上台后，特朗普一直强推美墨边境墙建设，不惜以政府停摆相威胁，让国会为其拨款。

Twitter

sgnypost





