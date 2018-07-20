德媒称美国拟开征新关税：这回加拿大澳大利亚或中枪

德媒称，美国总统特朗普在钢铝税后，可能再以国家安全为名，锁定进口铀和汽车开征关税。





据德国之声电台网站 7 月 19 日报道，美国两家铀矿公司向商务部提出申诉，认为进口铀和相关产品的 “ 数量和状况 ” 威胁国安。商务部 7 月 18 日宣布对进口铀是否影响国安展开调查，从采矿、浓缩，到防卫和商用各方面查察。





报道称，根据美国政府 2016 年的数据，美国反应堆中所使用的铀中，只有 11% 自产，其余皆仰赖进口，包括 25 ％来自加拿大、 20 ％来自澳大利亚。其余则来自几个前苏联加盟共和国与非洲国家。到了 2017 年进口比例继续扩大。





报道指出，如调查结果认为确有国安疑虑，将针对进口铀和相关产品征税。





报道称，特朗普政府也欲对进口汽车和零组件课税，商务部 5 月开始展开国安调查。美国国会想要阻挡这项措施，在 7 月 19 日举办听证会，请相关产业人士至国会作证。随后将由商务部讨论结果，决定是否向总统建议实施关税。





特朗普 7 月 18 日向白宫记者表示，下周欧盟委员会主席容克访问华盛顿时，两人将就汽车关税议题磋商。他认为，相较于 2.5% 的欧盟进口汽车关税，欧盟对美国进口汽车课征 10 ％关税不公平。不过美国对皮卡车（货卡）的关税是 25% 。





报道称，除了欧盟外，美国接下来也将与墨西哥、加拿大个别谈判。





特朗普说： “ 我们可能会跟墨西哥个别谈协议，然后是加拿大。我们跟墨西哥讨论得很不错。 ”

报道称，特朗普在竞选时就批评与加拿大和墨西哥签订的北美自由贸易协定 （ NAFTA ）是一场灾难，誓言要改变这个状况。本来预计在 2017 年 8 月至 12 月谈定的内容却因为加墨两国无法达到美国要求而没有结果。





报道表示，墨西哥新任总统，有 “ 墨版特朗普 ” 之称的奥夫拉多尔自称与特朗普关系良好，将会参与新的 NAFTA 谈判。墨西哥经济部长葛哈尔多（音）表示，三国将尽快恢复自由贸易协商。





美国白宫发言人桑德斯则称，三边与双边谈判会同时进行。

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