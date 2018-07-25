伊万卡宣布关闭自有服装品牌 称未来将专心从政

当地时间周二，美国总统特朗普长女伊万卡宣布关闭自有服装品牌，未来将专心从政。伊万卡在声明中表示，经过 17 个月在华盛顿的生活，自己不确定未来是否会重返时尚业，但在未来可预知的一段时期，自己的工作重心将会是在华盛顿。

伊万卡的一位发言人证实，公司关闭的流程将立即启动，品牌将不再保留，员工将会在数周之内离职。





自特朗普入主白宫以来，其家庭成员不断遭到指责，称其利用地位为家族获取利益。伊万卡作为当前白宫的重要幕僚，一直是外界关注的目标。去年伊万卡宣布辞去公司职务，部分原因是减轻外界对她利用自身地位谋取商业利益的担忧。

美国 “ 第一女儿 ” 这个光环对伊万卡可以说是一把双刃剑。首先，正是由于特朗普的参选直至最终问鼎总统宝座，才令伊万卡这样一个小众品牌为美国公众所熟悉。与此同时，伊万卡之所以成为一个家喻户晓的人物，也是因为她在父亲的竞选活动中扮演了举足轻重的角色。由于此次大选选民的立场两极化严重，伊万卡招致了大量非议。很多人批评伊万卡将大选当成了给品牌打广告的机会。在去年的共和党全国大会上，伊万卡的官方推特发布了一张她登台演讲的照片，配图文字里有在哪能买到 “ 伊万卡演讲同款 ” 衣服的信息。

据报道，伊万卡产品涵盖时装、珠宝、配饰、鞋类、家居、香水和太阳镜等。在

2016

财年（截至

2017

年

1

月

31

日），伊万卡

·

特朗普服装品牌的批发收入较上年大涨

61%

，达到

4730

万美元。据悉，该品牌服饰系列在全球共有八十余间零售商店。

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