朝媒号召民众准备“勒紧腰带” 外媒猜测朝美会谈陷入停滞

外媒称，朝鲜国家媒体 23 日敦促该国民众作好 “ 勒紧腰带 ” 的准备。目前有迹象表明朝鲜与美国的无核化会谈陷入了停滞。





据韩联社 7 月 23 日报道，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》提醒民众记得上世纪 90 年代 “ 苦难行军 ” 时的艰苦日子，当时朝鲜经历了赤贫和大规模饥荒。





《劳动新闻》报说： “ 即使（我们）不得不勒紧腰带在暴风雪中长途跋涉，我们也要坚持走人民的道路，长达 70 年的斗争过程已经证明这条道路是不朽的，并且将通向社会主义。 ”





报道称，这一呼吁是在人们对朝鲜与美国的无核化会谈越来越担心之际提出的。慢于预期的会谈进展为立即解除制裁的前景蒙上了阴影，平壤可能正寻求利用解除制裁来提振经济。





观察人士说，号召人们勒紧腰带的目的可能是降低人们在朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅举行峰会之后高涨的预期。





报道注意到，朝鲜媒体近来加大了对自力更生的宣传力度。





另据法新社 7 月 23 日报道，美国总统特朗普 23 日表示，他对美朝会谈的进展感到 “ 非常高兴 ” 。但观察人士和媒体强调 “ 特金会 ” 后的这一个月缺乏具体成果。





他在 “ 推特 ” 上说： “ 朝鲜 9 个月来没有发射过一枚火箭。同样，也没有进行核试验。日本高兴，全亚洲都高兴。 ”





“ 但是，假新闻机构却说 —— 在从来也没有问过我（始终引用匿名消息源）的情况下 —— 我因为事情进展得不够快而生气。错，我非常高兴！ ”





此外据韩联社 7 月 23 日报道，朝鲜媒体 23 日强烈要求韩国落实首脑会谈达成的为宣布朝鲜战争结束而努力的协议，并称这是一项不能再拖延的 “ 历史性任务 ” 。





报道称，韩国总统文在寅和朝鲜最高领导人金正恩在 4 月 27 日的首脑会谈中同意，今年正式结束 1950 年至 1953 年的朝鲜战争，用在朝鲜半岛实现持久和平的和平条约取代停止敌对行动的停战协定。





朝鲜对外英文宣传网站 “ 我们民族之间 ” 在谈到 4 月的峰会时说： “ 鉴于韩国政府也有义务落实《板门店宣言》中达成的协议，它不应在宣布结束战争的问题上坐视不管。 ”





声明还说： “ 结束目前朝鲜半岛只是停战的不正常状态，建立稳固的和平机制，是一项不能再拖延的历史性任务。 ”





另一个朝鲜宣传网站 “ 回声 ” 也敦促首尔政府 “ 尽自己的一份力量 ” 朝着宣布结束朝鲜战争而努力。它还说，如果韩国政府不采取行动， 4 月份达成的韩朝峰会协议就将失去意义。





观察人士说，朝鲜媒体的报道显示出平壤对其认为的正式结束战争的讨论进展缓慢感到不满。





另据英国《星期日泰晤士报》网站 7 月 22 日报道，在朝鲜取消重要会议并恢复好战言论之际，特朗普总统为消除朝鲜构成的核威胁所作的努力可能会搁浅。





他在 6 月与金正恩会晤后说： “ 现在每个人都能感到安全多了 …… 朝鲜不再构成核威胁。 ”

然而，美国外交官此后声称，他们的平壤同行拒绝进行有意义的会谈。美国情报官员对《华盛顿邮报》记者说，朝鲜正努力隐瞒其核计划的关键方面。





报道称，在国务卿蓬佩奥近期访问平壤后，朝鲜指责美国对无核化提出了单方面和 “ 强盗性 ” 要求。





就归还在朝鲜战争中阵亡的美国军人的遗骸所举行的会谈似乎尤有争议。蓬佩奥安排朝美军方官员 7 月 12 日在非军事区举行会谈讨论此事。朝方在让美国同行等了几个小时后取消了会谈。





美国官员说，朝鲜已承诺在 27 日 —— 即朝鲜战争停战 65 周年纪念日 —— 归还 55 具美军遗骸。错过这一期限将被视为关系恶化的证据。





据《纽约时报》报道，蓬佩奥曾私下表示，他怀疑金正恩是否会放弃核武器。他最近在公开场合说，与朝鲜的谈判是

“

长达数十年的挑战

”

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