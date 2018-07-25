日女议员批同性恋不生孩子浪费资源 收到死亡威胁

据日本《朝日新闻》 24 日报道，有自民党女性国会议员公开发表文章，批评同性恋 “ 没有生产性 ” ，对社会缺乏贡献，还称不应将税金花在他们身上。该言论抛出后引起舆论争议，该议员还因此收到同性恋的 “ 死亡威胁 ” 。大多数人严厉批评该自民党议员的说法 “ 严重侵犯人权 ” ，违背法治原则。

《朝日新闻》报道称，自民党众议院女议员杉田水脉近期给杂志《新潮 45 》投稿，谈及同性恋问题时，她评论说，这些人不生孩子，也就 “ 没有生产性 ” ，无法为社会做出有效贡献。她还质疑说，为这些人花纳税人的钱属于浪费社会资源。这些言论在 18 日公开后，日本网民讽刺她的说法为 “ 优生思想 ” ，非常狭隘，遭到大力批判。





据报道，针对自己的言论，杉田表示 “ 并不打算收回 ” ， 22 日她在推特上发言称，有自民党老议员支持她的观点，称她 “ 应当昂首挺胸 ” ，继续坚持自己的观点。但自民党内也有不少批评她的声音，如前外务政务官武井俊辅就批评她的言论 “ 其实是单纯的愤恨 ” 。然而，自民党的一位会长，桥本岳则表示，杉田认为同性恋不应享有社会保障权益的言论会被认为是对日本福利国家的行政原则作出全盘否定，并指出，这不代表自民党观点。

据报道，在舆论压力下，一直表示自己没错的杉田终于在

23

日删除了自己的推特，并称自己收到了同性恋寄来的威胁邮件，生命面临危险，因而向东京赤坂警署报案。她在接受《朝日新闻》采访时表示，目前她对外界的批评

“

无法作出评论

”

。社会舆论人士称，作为标榜民主权利的国会议员，不仅没有能够积极主动地维护国家的法治原则，为公众树立一个良好的榜样，却做出这样欠缺人权意识的发言，确实很难避免被批评。

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