美陆军将采购70年来首批新型冲锋枪 用于保护将领

据美国《大众机械》月刊网站6月12日报道称，美国陆军已授予10家公司向其提交冲锋枪设计以供评估的合同。美陆军在过去70多年里一直没有采购新型冲锋枪，并且据报道说正在考虑为负责保护陆军高级将领的部队配发新型冲锋枪。
报道称，根据“超小型武器”（SCW）计划，美国陆军已经投入大约20万美元，委托10家公司提交用于评估的武器方案。陆军在2018年5月公布了征求一款SCW武器的信息请求书，该武器将用来发射9X19毫米子弹，可实现全自动射击，并带有可以加装照明装置和光学瞄准器的皮卡汀尼导轨。该信息请求书还提到了要能够安装消音器。
获得合同的10家公司来自美国和欧洲。美国著名枪械制造商科尔特公司列在名单之首，其提交的武器被称为“科尔特模块式9毫米超小型武器”。这很可能就是科尔特9毫米冲锋枪。其他公司包括密苏里中部机枪公司（CMMG超级个人防卫武器）、刘易斯机器工具公司（MARS L-9紧凑型消声武器）、Quarter Circle 10公司（5.5CLT与5.5QV5超小型武器）、PTR工业集团（TR9CS超小型武器）以及齐尼思枪械公司（Z-5RS、Z-5P与Z-5K超小型武器）。
欧洲企业也在这份名单上，其中包括德国西格-绍尔公司（MPX超小型武器）、意大利贝雷塔公司（PMX超小型武器）、捷克CZ公司（“蝎子”EVO3A1冲锋枪）以及瑞士B&T公司（MP9机枪）。
报道称，其中某些武器，例如科尔特、密苏里中部、刘易斯机器和Quarter Circle 10等公司提交的设计方案，很可能是以采用AR15/M16/M4作战系统的AR15短枪管手提式轻型步枪为蓝本研发的。它们在功能上与M4卡宾枪的相似性，有可能使它们在竞争中获得帮助。另外有几款枪支是以德国黑克勒-科赫公司著名的MP-5冲锋枪为蓝本的。而剩下的枪支则采用了独有的设计，例如西格-绍尔公司的MPX、CZ公司的“蝎子”和B&T公司的MP9冲锋枪。
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