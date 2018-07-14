美陆军将采购70年来首批新型冲锋枪 用于保护将领

据美国《大众机械》月刊网站 6 月 12 日报道称，美国陆军已授予 10 家公司向其提交冲锋枪设计以供评估的合同。美陆军在过去 70 多年里一直没有采购新型冲锋枪，并且据报道说正在考虑为负责保护陆军高级将领的部队配发新型冲锋枪。

报道称，根据 “ 超小型武器 ” （ SCW ）计划，美国陆军已经投入大约 20 万美元，委托 10 家公司提交用于评估的武器方案。陆军在 2018 年 5 月公布了征求一款 SCW 武器的信息请求书，该武器将用来发射 9X19 毫米子弹，可实现全自动射击，并带有可以加装照明装置和光学瞄准器的皮卡汀尼导轨。该信息请求书还提到了要能够安装消音器。





获得合同的 10 家公司来自美国和欧洲。美国著名枪械制造商科尔特公司列在名单之首，其提交的武器被称为 “ 科尔特模块式 9 毫米超小型武器 ” 。这很可能就是科尔特 9 毫米冲锋枪。其他公司包括密苏里中部机枪公司（ CMMG 超级个人防卫武器）、刘易斯机器工具公司（ MARS L-9 紧凑型消声武器）、 Quarter Circle 10 公司（ 5.5CLT 与 5.5QV5 超小型武器）、 PTR 工业集团（ TR9CS 超小型武器）以及齐尼思枪械公司（ Z-5RS 、 Z-5P 与 Z-5K 超小型武器）。

欧洲企业也在这份名单上，其中包括德国西格 - 绍尔公司（ MPX 超小型武器）、意大利贝雷塔公司（ PMX 超小型武器）、捷克 CZ 公司（ “ 蝎子 ”EVO3A1 冲锋枪）以及瑞士 B&T 公司（ MP9 机枪）。

报道称，其中某些武器，例如科尔特、密苏里中部、刘易斯机器和

Quarter Circle 10

等公司提交的设计方案，很可能是以采用

AR15/M16/M4

作战系统的

AR15

短枪管手提式轻型步枪为蓝本研发的。它们在功能上与

M4

卡宾枪的相似性，有可能使它们在竞争中获得帮助。另外有几款枪支是以德国黑克勒

-

科赫公司著名的

MP-5

冲锋枪为蓝本的。而剩下的枪支则采用了独有的设计，例如西格

-

绍尔公司的

MPX

、

CZ

公司的

“

蝎子

”

和

B&T

公司的

MP9

冲锋枪。

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