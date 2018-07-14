冰岛当选联合国人权理事会新成员 填补美国席位

当地时间 7 月 13 日，第 72 届联合国大会选举冰岛为人权理事会成员，填补美国退出人权理事会后留下的空缺席位。冰岛在人权理事会的成员资格立即生效，有效期至 2019 年 12 月 31 日。这是冰岛首次担任人权理事会成员。

6 月 19 日，美国宣布退出人权理事会，并指责人权理事会对以色列 “ 存在偏见 ” ，该理事会 “ 无法有效保护人权 ” 。自特朗普就任美国总统以来，美国多次敦促人权理事会进行改革，消除 “ 对以色列的偏见 ” 。





美国宣布退出后，联合国秘书长古特雷斯、联大主席莱恰克、人权事务高级专员扎伊德和人权理事会主席苏克均发表声明表示遗憾，指出人权理事会是联合国整体人权架构的一部分，在促进和保护全球人权方面发挥着非常重要的作用，作为人权理事会的一个重要成员，美国应该在其中继续发挥积极作用。

人权理事会成立于 2006 年 3 月，总部设在瑞士日内瓦，主要负责在全球范围内促进和保护人权的工作。理事会共设 47 个席位，由联合国大会选举产生。其中亚洲和非洲各占 13 席，拉美及加勒比地区占 8 席，东欧占 6 席，西欧和其他地区占 7 席。由于美国是西欧和其他地区组别的成员，所以只有属于西欧和其他地区组别的国家才有资格参选。冰岛是此次选举的唯一候选国。

联大每年改选三分之一左右的人权理事会成员。选举以不记名方式进行，参选国分别以各地区组别为单位进行竞争。当选国必须获得

97

票的绝对多数，方能当选。理事会成员每届任期三年，可连任一届。目前有

108

个联合国会员国已经担任过人权理事会成员。

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