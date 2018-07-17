意大利地方政府限制外国儿童：幼儿园移民不超45%

《欧洲时报》微信公众号刊发文章称，在对海上难民关闭港口、对吉普赛人进行人口普查的同时，意大利也对居住在本国的合法移民动起了脑筋：意大利北部一座城市中的幼儿园将向外国儿童说不，该做法甚至得到了副总理兼内政部长萨尔维尼的称赞。
文章摘编如下：
近日里，意大利戈里齐亚省的蒙法尔科内市（Monfalcone）市长Annamaria Cisint同两所综合类学校关于一项新政策达成一致：幼儿园的每一个班级里，非欧盟籍学生的数量不得超过45%。这条新规立刻引起了争议，因为照此新规，9月份开学时，在这座拥有大量外国居民的城市中，将有大约60至70名儿童被排除在该市的幼儿园之外。
对这一决定，意大利教育工作者联合工会（Flc Cgil）通过该大区书记Adriano Zotta宣布：“我们要向检察院、未成年人保护机构、全国未成年人保护办公室报告这一举动，因为国家有义务为所有人提供教育，不应该区别对待。一个市的市长不应该‘发明’一条限制令。”
来自联盟党的市长Cisint为自己辩护说，“其他城市没有这种（大量移民）问题。因此市政府已经采取措施，安排巴士摆渡服务，帮助定居在该市的外国儿童去邻近城市的其他学校学习。”不过她也表示，目前“其他市长和校长们还没有回复我”。
该消息被报道后，一向持“意大利人优先”政策的意大利副总理兼内政部长，同时也是联盟党领导人的萨尔维尼（Matteo Salvini）在其社交网站上发表评论称：“为蒙法尔科内市的市长点赞！限制每个班级里外国儿童的最大比例，这个做法需要遵守。”
萨尔维尼的评论也引发了意大利民众更加激烈的争论。很多意大利网民支持这位市长的做法：“所有学生都是外国学生，我们自己国家的文化谁来学习呢？”
也有网民反对这种做法，认为这位市长的做法触犯了法律，“第34条（教育）法说道：学校向所有人开放，至少8年的初级教育是义务制并且是免费的。即使缺少接受教育的条件，每个人都有权利通过自身能力获得最高水平的教育。意大利共和国一向通过颁发奖学金、家庭补贴和其他方式保证人们享受这条权利。”
一些萨尔维尼的支持者也对此表示怀疑，“很多事情上我都支持萨尔维尼，但这件事我不同意。那些外国孩子去哪里上学？学校应该开始把外国小孩从小教育好，帮助他们了解我们的文化和规则，以后我们就有更多完全融合进来的（移民）了。”
据报道，当地时间7月20日，该市所在的大区弗留利-威尼斯朱利亚（Friuli-Venezia Giulia，现由联盟党执政）将同大区教育局召开会议，以解决将被排除在本市幼儿园之外的70名儿童的安置方案。
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