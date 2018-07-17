日本仍持有47吨核武钚让美忧虑 可造6000枚核弹

《美日核能协定》将迎来30年的期限，并于7月17日自动延长。该协定允许日本对核电站乏燃料实施再处理，并从中提取钚进行再利用。今后该协定将处于只要美方发出通告就会被单方面废除的不稳定状态。不过，围绕日本持有的大量可用于制造核武器的钚，美方对此的担忧加剧，有可能影响日本的核能政策。
日本共同社7月16日报道称，日本在国内外持有的钚约有47吨，相当于制造6000枚核弹的量。在非拥核国中持有量突出，急需采取削减措施。使用钚铀混合氧化物（MOX）燃料的快中子增殖原型反应堆“文殊”被决定报废后，日本国内能消耗钚的方法只剩下在普通核电站燃烧MOX燃料的钚热发电，但各地核电站重启工作进展缓慢导致钚热发电陷入停滞。
力争于2021年度完工的日本青森县六所村再处理工厂若启动，每年钚提取量将最多新增8吨，持有量恐将进一步增加。在朝鲜半岛无核化谈判等背景下，美国从核不扩散的角度将之视为问题。
美日没有就规定新期限等进行修订谈判，2018年1月已确定将自动延长协定。虽然延长后允许日本照常进行再处理和铀浓缩等，但协定将不再有期限，如果美日任何一方发出书面通告，就可在6个月后终止协定。
考虑到美方的担忧，日本原子能委员会为削减钚持有量，正在探讨制定新指南，内容包括把钚的再处理提取量限定为钚热发电所需的量等。
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