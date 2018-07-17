波音公司设法避免美中贸易战升级

英国《金融时报》网站7月15日报道称，波音公司正积极在幕后活动，以避免激烈的美中贸易战升级，它担心自己作为美国最大出口企业面临风险。
波音公司董事长兼首席执行官丹尼斯·米伦伯格表示，他对贸易战能够得到解决抱有希望，尽管美国上周提出进一步对价值2000亿美元的中国进口产品加征关税。
在英国法恩伯勒航空展周一开幕前夕，他对《金融时报》记者说：“我们的声音正在被听到。我们正在与美国政府和中国政府接触……我对能达成一个好的解决方案抱有希望。”
尽管米伦伯格说，波音尚未感受到美中关税战的影响，也没有感受到美国对钢铝进口产品加征关税的压力，但一位知情人士表示，波音高管正频繁与特朗普政府高层官员会晤。
报道指出，据分析人士估计，波音订单中约20%至25%来自中国客户，这些订单支撑了数千个美国工作岗位。“总统非常清楚波音的立场。”这位人士表示。
报道称，本月早些时候，华盛顿对价值340亿美元的进口中国商品加征关税，而北京方面则对金额对等的进口美国大豆、猪肉和其他产品加征关税。
报道指出，北京方面迄今没有将新的波音飞机作为报复目标。然而，考恩投资银行的蔡·范·鲁默尔表示，如果争端继续，如果全球经济受到更广泛影响，那就可能“影响航空公司的客运量和货运量，最终抑制对飞机的需求”。
报道称，米伦伯格不认同以下说法，即波音的欧洲竞争对手空中客车可能因中美贸易争端而在中国市场获得优势。“你不会看到订单或交付情况的突然变化，”他说，“尽管如此，我们需要找到解决贸易问题的富有成效的方案。这就是我们与两国政府接触的原因。我相信他们明白航空航天产业的巨大价值，及其对两国经济繁荣意味着什么。”
报道称，波音公司今年尚未获得中国各航空公司的订单，而中国飞机租赁公司在去年12月向空客订购50架客机的大单基础上，又向空客订购了15架窄体客机。波音表示，今年中国方面没有订单的原因是客户在过去两年里下了大订单。
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