“大棒加粗”！俄媒称“匕首”导弹将成美航母“杀手”

俄罗斯《劳动报》网站 7 月 18 日发表题为《 “ 匕首 ” 对 “ 伊斯坎德尔 ” 的优势揭晓》的报道称，俄罗斯国防工业综合体消息人士向俄新社透露，俄最新高超音速导弹 “ 匕首 ” 的射程是其陆地版原型 ——“ 伊斯坎德尔 ” 战役战术导弹的 3 倍。





消息人士称： “ 米格 -31K 战斗机搭载的 ‘ 匕首 ’ 高超音速导弹射程达 1500 公里，这种导弹实际上是 ‘ 伊斯坎德尔 ’ 导弹的航空版。 ”





该人士还表示，如果用图 -22M3 轰炸机发射 “ 匕首 ” ，它的射程也不会有大的变化。《共青团真理报》军事观察员、退役上校维克多 · 巴拉涅茨指出： “‘ 匕首 ’ 的出色之处不仅在于它的高超音速，这还可以给对手的防空反导系统制造大麻烦。 ”





巴拉涅茨解释道： “ 它的另一个有趣之处在于，米格 -31 从机场起飞，以超音速飞行，发射导弹后便可以返航。这是一个巨大的优势。 ‘ 伊斯坎德尔 ’ 导弹营无法从发射地快速撤离，而飞机只需掉头便可以高速返航。有了 ‘ 匕首 ’ 导弹，俄军就有了攻击敌军的长臂，而我们可能的对手无计可施。 ”





巴拉涅茨还强调，俄罗斯制造 “ 匕首 ” 的目的不是加入军备竞赛，而是回应在部署欧洲反导系统问题上拒绝商量的美国。





不久前，美国消费者新闻与商业频道援引一位熟悉美国情报报告的消息人士的话说，俄罗斯 “ 匕首 ” 导弹系统已经测试成功。其资料显示， “ 匕首 ” 在米格 -31 上进行了 12 次试射，在最后一次成功试验中，导弹命中了 800 公里以外的目标。 5 月，接受外交学者网站采访的专家称， “ 匕首 ” 导弹是对付太平洋地区美国航母的 “ 杀手 ” 。





普京总统在 3 月 1 日发表的国情咨文中对 “ 匕首 ” 导弹及俄罗斯其他新型武器系统进行了介绍。他表示， “ 匕首 ” 可提速至 10 马赫，确保突破现在所有的防空反导系统。





2018

年

2

月至

3

月，

“

匕首

”

导弹系统开始在军队试用。从

2017

年

12

月

1

日起，已有

10

架装备

“

匕首

”

的歼击机在南部军区执行战斗试值班。

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