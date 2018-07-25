伊朗誓言报复美国敌对行动 外媒指美伊开战将是灾难

外媒称，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫7月23日在“推特”上对美国总统特朗普发出的威胁进行回击，警告他“小心点”。
据法新社7月23日报道，扎里夫特意模仿特朗普前一天针对伊朗领导人的好斗“推文”写道：“真没意思……我们国家已经存续千年，见证过多个帝国的兴衰，包括我们自己的，而我们国家存在的时间可比某些国家要长。小心点！”
报道称，扎里夫是针对特朗普7月22日的“推文”作出回应的，特朗普发布一条全部大写的“推文”警告说：“永远别再威胁美国，否则你会承担历史上没几个人遭遇过的后果。”
据信，这条“推文”是在回应伊朗总统哈桑·鲁哈尼当天早些时候的一次讲话，鲁哈尼警告华盛顿不要“玩弄狮子的尾巴”，与伊朗发生的冲突将会成为“全部战争之源”。
另据美国《华尔街日报》网站7月24日报道，伊朗官员誓言将对美国的一切敌对行动进行报复。伊朗国防部长阿米尔·哈塔米7月23日表示，美国及其盟友只会以武力威胁，他同时宣布启用德黑兰一条新的空对空导弹生产线。
报道称，另外，面对特朗普的威胁，伊朗革命卫队的一名高级军官斥之为对伊朗的“心理战”，他表示特朗普不敢犯下攻击伊朗的错误。
此外据美国沃克斯网站7月23日报道，美国总统特朗普7月22日深夜发布“推文”，威胁要与伊朗开战。在保守派和特朗普内阁成员中，很多人都支持与伊朗开战。
报道认为，即便是最乐观地估计，与伊朗开战也将是一场灾难。
报道指出，凭借军事力量阻止伊朗成为核国家的唯一方法是，美国投入一场几乎无限期的战争。
报道认为，进行如此长时间的战争，尤其是在如今的中东，后果将是灾难性的。伊朗有实力让局势不稳的中东雪上加霜：它能够将矛头直接对准该地区的美国人、杀死他们，恶化该地区的多场冲突，还可能威胁全球石油供应——进而威胁全球经济。
又据德国《明镜》周刊网站7月23日报道，美国业已宣布的一个目标是，从11月初开始，阻断伊朗的石油出口。而伊朗拥有一个地缘战略施压工具：伊朗和阿拉伯半岛之间的海峡。
报道称，由于伊朗和阿曼穆桑代姆半岛之间的石油航路非常狭窄，因此通过相对简单的军事手段即可控制。不过，一旦发生直接武装冲突，不论是伊朗海军，还是全部伊斯兰革命卫队，都不是美军的对手。
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