中国挑战美“海洋主宰”地位 歼-31或为下一代航母舰载机

据俄罗斯军事观察网7月9日发布的题为《海洋主宰：中国向美国海军发出挑战》的文章称，70%以上的地球表面被海洋覆盖：制海权的重要性有时不逊于制陆权。与此同时，亚洲经济的突飞猛进让南中国海成为全球最重要的区域之一（从贸易角度来看）。不过，美国和中国的利益并不仅限于此。比如，中国与非洲国家展开了广泛的经贸合作。俄媒认为，当然，这不仅需要钱，还需要强大的海军。前者是实现后者的前提条件。
航母战力稳步提升
文章称，目前，俄罗斯海军实力稳居世界第二，但这主要是通过核三位一体的海洋部分实现的，具体体现在战略核潜艇方面。尽管俄罗斯海军也在发展，但与中国海军的壮大无法相比。只要看看中国人已经拥有的两艘航母就足够了（尽管第二艘还在测试中）。
航母在现代海战中的地位是不容辩驳的。事实上，海军的战术力量就是围绕航母和多功能登陆舰建立的。在大规模非核战争中，不管多么先进的护卫舰和驱逐舰都以执行防御任务为主。如果没有空中掩护，它们终究还是敌军飞机的好靶子。
文章认为，中国人很清楚这一点，当然他们也没忘了建造携带新型导弹的驱逐舰和护卫舰。这里要强调一点：既不能高估、也不能低估中国海军。辽宁舰就是最好的例子。它是少数非美国所有的航母之一，也是功能最矛盾的军舰之一。众所周知，该舰是在苏联1143.6型“瓦良格”号的基础上建造的。坦白地说，整个1143系列军舰一直饱受诟病。已建成的航母没有弹射器，携带的飞行器相对较少。第二艘航母完全由中国自主研制，但本质上不过是对“瓦良格”号的发展，继承了它的所有优缺点。
舰载机群仍存短板
文章称，中国的两艘航母都尚无舰载机最佳方案，它们以苏-33的仿制品——歼-15——为主力机群。即使与自己的“陆基战友”相比，这也是一种很大的飞机。《南华早报》前不久报道称，中国正在研制新型舰载机以代替歼-15。
文章猜测称，另一个问题就在于此。很难相信体型巨大、概念奇特的歼-20会有舰载版，更可能的选择似乎是歼-31。此前有报道称，歼-31将使用俄罗斯RD-93型发动机。RD-93的加力推力约为9000千克力，无论如何算不上第五代发动机。也就是说，中国人必须先制造出自己的“超级发动机”，然后才谈得上量产歼-31和舰载版的出现。
文章称，今年4月有中国媒体报道，该国设计师已经着手为安装弹射器的航母研制舰载版歼-31。这只可能是前不久刚刚开工的002型航母。这艘独特的超大型航母在概念上更类似于美国的“尼米兹”级和“杰拉尔德·福特”级，而不是俄罗斯的“库兹涅佐夫海军元帅”号。据悉，尽管排水量不及美国巨舰，但它将安装蒸汽或电磁弹射器。完工时间或在2021年之前，但可能性似乎不大。中国没有建造这种军舰的经验。
潜艇部队令美紧张
文章认为，中国潜艇部队看起来与水面舰队差不多。
文章评论称，未来的096型潜艇将成为中国核三位一体中最重要的海洋部分。有传闻称，每艘潜艇将携带24枚导弹，其导弹数量比俄罗斯任何潜艇都多，堪比美国的“俄亥俄”级。值得一提的是，美国专家已经对此忧心忡忡，尽管现在中国的多功能潜艇看起来才是其称霸水下的中坚力量。为了对美国执行威慑任务，中国需要建造比093型攻击型潜艇更强大的多功能潜艇。不过，眼下这不是中国的当务之急。
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