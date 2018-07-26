特朗普高调展示“美国制造” 白宫却用“中国制造”餐具

外媒称， 7 月 23 日，一架 F-35 战机停在了白宫的车道上，旁边还有一艘快艇和一块大型工业用磁铁。这是美国总统特朗普在展示一系列 “ 美国制造 ” 产品。





据美国《空军时报》网站 7 月 24 日报道，批评人士称，特朗普对进口商品征收惩罚性关税有可能危害美国经济。特朗普政府当前正积极予以驳斥。





报道称，在特朗普举办的这场大杂烩式的美国商品展示会开启的这一周里，预计对贸易问题的商讨将占据主导地位，包括与欧洲官员举行会谈以及访问伊利诺伊州。在伊利诺伊州，特朗普计划视察一个因其推行钢铁关税而受益的社区。





报道还称，在南草坪上，特朗普穿行于多种美国制造的产品之间，这些产品包括来自马里兰州的由洛克希德 - 马丁公司生产的 F-35 战机、来自密歇根州的由福特公司生产的 F-150 皮卡以及来自印第安纳州的由纽马公司生产的游艺车。





报道指出，特朗普当前寻求就一系列贸易协定重新进行谈判。他长期以来一直指出，这些贸易协定有损美国劳动者。





特朗普在白宫说： “ 在华盛顿，我国的领导人过去毫无作为。他们毫无作为。他们任由我们的工厂迁离，他们任由我们的人民丢掉工作。这不是什么自由贸易，这是蠢人做贸易，这是非常愚蠢的贸易行为。我们以后不会再做这样的贸易了。 ”





另据俄罗斯连塔网 7 月 24 日报道，《一周》周刊报道称，在美国总统特朗普为本国制造商举办的 “ 美国制造 ” 招待会上，来宾使用的却是中国勺子。





受邀出席活动的谢里尔制造公司总裁马修 · 罗伯茨指出，白宫桌上摆着中国制造的餐具。当罗伯茨在桌上展示自己公司的产品时，一名参议员拿着冷盘桌上的勺子向他走来。他失望地说： “ 上面写着：中国制造。 ”





报道称，特朗普

2017

年

11

月曾承诺，白宫将从唯一在美国本土生产餐具的公司

——

谢里尔制造公司

——

采购餐具。不过种种迹象表明，交易尚未达成。

Twitter

sgnypost





