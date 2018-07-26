俄军将装备首架自产无人攻击机 可空中待机17小时

俄罗斯《消息报》网站 7 月 24 日发表了题为《俄军即将装备首架自产无人攻击机》的报道。

俄罗斯军方 “ 前哨 ”-M 无人机即将完成测试，并将成为俄军装备的首款全自动无人攻击机。机上配有现代化雷达、光学设备和高精度制导炸弹，可独立搜索、辨识和打击目标。专家认为， “ 前哨 ”-M 可完成许多战术任务，且飞行员无需承担风险。





据国防部人士透露， “ 前哨 ”-M 可攻击地面目标。该战机也将装备雷达以及可辨别地面目标的新光电传感器模块。如此战机便可在夜间及任何天气条件下执勤。新的导航与地面目标识别系统的结合使其成为全自动攻击机。





“ 前哨 ”-M 巡逻时可独立完成一系列战斗任务。新雷达可使其发现潜在攻击目标。光学传感系统将瞄准、识别地面目标并随后进行打击。目标将被挂在机翼下方的高精度制导炸弹摧毁。

“ 前哨 ”-M 的机载无线电电子设备在全球独一无二。其中，俄自主研发的捷联惯导系统可使战机在没有 “ 格洛纳斯 ” 全球导航卫星系统和 GPS 全球定位系统的情况下完成飞行。当战机在敌方防空和电子战系统密布的区域飞行时，这会为其提供许多优势。





此款新型无人攻击机的上一代产品是 “ 前哨 ” 无人机，是以从以色列购进的 “ 搜索者 ”MkⅡ 无人机为基础研制而成。





“ 前哨 ”-M 可在距离操纵者 250 公里的范围内活动，时速达 200 多公里，能在空中待机 17 小时。该无人机重量超过 450 公斤，最高飞行高度约 5000 米。





“

前哨

”-M

配有高精度制导炸弹，炸弹隐藏在不易被敌军雷达发现的特殊弹仓内。战机可搭载两枚炸弹。关于特种弹药的性能和载弹量国防部目前尚未透露，但可以推测，

“

前哨

”-M

的有效载荷将超过

100

公斤。





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