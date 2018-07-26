    • 2018年7月26日

    Home global technology 俄军将装备首架自产无人攻击机 可空中待机17小时

    俄军将装备首架自产无人攻击机 可空中待机17小时

    星期四, 七月 26, 2018 ,

    俄罗斯《消息报》网站724日发表了题为《俄军即将装备首架自产无人攻击机》的报道。
    俄罗斯军方前哨”-M无人机即将完成测试，并将成为俄军装备的首款全自动无人攻击机。机上配有现代化雷达、光学设备和高精度制导炸弹，可独立搜索、辨识和打击目标。专家认为，前哨”-M可完成许多战术任务，且飞行员无需承担风险。

    据国防部人士透露，前哨”-M可攻击地面目标。该战机也将装备雷达以及可辨别地面目标的新光电传感器模块。如此战机便可在夜间及任何天气条件下执勤。新的导航与地面目标识别系统的结合使其成为全自动攻击机。

    前哨”-M巡逻时可独立完成一系列战斗任务。新雷达可使其发现潜在攻击目标。光学传感系统将瞄准、识别地面目标并随后进行打击。目标将被挂在机翼下方的高精度制导炸弹摧毁。
    前哨”-M的机载无线电电子设备在全球独一无二。其中，俄自主研发的捷联惯导系统可使战机在没有格洛纳斯全球导航卫星系统和GPS全球定位系统的情况下完成飞行。当战机在敌方防空和电子战系统密布的区域飞行时，这会为其提供许多优势。

    此款新型无人攻击机的上一代产品是前哨无人机，是以从以色列购进的搜索者”MkⅡ无人机为基础研制而成。

    前哨”-M可在距离操纵者250公里的范围内活动，时速达200多公里，能在空中待机17小时。该无人机重量超过450公斤，最高飞行高度约5000米。

    前哨”-M配有高精度制导炸弹，炸弹隐藏在不易被敌军雷达发现的特殊弹仓内。战机可搭载两枚炸弹。关于特种弹药的性能和载弹量国防部目前尚未透露，但可以推测，前哨”-M的有效载荷将超过100公斤。

     _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,