俄军将装备首架自产无人攻击机 可空中待机17小时

俄罗斯《消息报》网站7月24日发表了题为《俄军即将装备首架自产无人攻击机》的报道。
俄罗斯军方“前哨”-M无人机即将完成测试，并将成为俄军装备的首款全自动无人攻击机。机上配有现代化雷达、光学设备和高精度制导炸弹，可独立搜索、辨识和打击目标。专家认为，“前哨”-M可完成许多战术任务，且飞行员无需承担风险。
据国防部人士透露，“前哨”-M可攻击地面目标。该战机也将装备雷达以及可辨别地面目标的新光电传感器模块。如此战机便可在夜间及任何天气条件下执勤。新的导航与地面目标识别系统的结合使其成为全自动攻击机。
“前哨”-M巡逻时可独立完成一系列战斗任务。新雷达可使其发现潜在攻击目标。光学传感系统将瞄准、识别地面目标并随后进行打击。目标将被挂在机翼下方的高精度制导炸弹摧毁。
“前哨”-M的机载无线电电子设备在全球独一无二。其中，俄自主研发的捷联惯导系统可使战机在没有“格洛纳斯”全球导航卫星系统和GPS全球定位系统的情况下完成飞行。当战机在敌方防空和电子战系统密布的区域飞行时，这会为其提供许多优势。
此款新型无人攻击机的上一代产品是“前哨”无人机，是以从以色列购进的“搜索者”MkⅡ无人机为基础研制而成。
“前哨”-M可在距离操纵者250公里的范围内活动，时速达200多公里，能在空中待机17小时。该无人机重量超过450公斤，最高飞行高度约5000米。
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