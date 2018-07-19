特朗普在中东由傲慢走向孤独

日本《读卖新闻》7月12日发表文章称，如果以首字母概括特朗普总统的重大政策要点，那就是“ISRAEL”：敌视伊朗（Iran）、强化与沙特的关系（Saudi Arabia）、采取与奥巴马前政府截然相反的行动（Reversal）、以推销美制武器为目标（Arms）、积极介入（Engage）但又恣意妄为以我为主（Linchpin）。
文章称，这是一位阿拉伯评论家的观点，且不说严密与否，至少这个与美国的盟国以色列同名的政策还是把美以一体化趋势具象化了。“ISRAEL”除了单纯的谐音之外，还作为解读特朗普虚虚实实的中东战略本质的关键词，值得我们进一步研究。
Iran，伊朗。总统国家安全事务助理博尔顿曾是推动美国对伊拉克动武的关键人物，但战争的结果却是促使受伊朗援助的什叶派武装组织日益活跃，并助长了极端组织“伊斯兰国”的崛起。虽然特朗普退出了对伊朗核活动加以约束的国际共识，但是他并没有阻止从波斯湾到地中海蔓延的什叶派扩张主义的战略愿景。
文章称，特朗普的目标不是让巴沙尔下台，而是歼灭“伊斯兰国”，因为这更容易被美国选民理解。这也使得他与强调铲除伊朗及其盟友巴沙尔的威胁的博尔顿之间分歧明显。
Saudi Arabia，沙特。这个国家与伊朗断交，在与伊朗正面对决方面比以色列还要激烈。沙特和以色列曾经希望当时的美国小布什政府攻打伊朗，而不是伊拉克。无论如何，沙特和以色列两国走近总是特朗普所乐见的。
“ISRAEL”中的“R”，指的是特朗普总统采取的逢奥巴马必反的态度。不容忽视的是，试图推翻奥巴马外交遗产的特朗普所采取的手法已经超越了单纯的报复，而是政治性的，甚至是战略性的。
文章指出，奥巴马因为拒绝了以色列和沙特放弃签署伊核协议的要求，导致美国与两国关系短暂紧张。但是特朗普反过来接受了两国的反伊朗政策，将其作为美国中东战略的有力补充加以利用。
Arms，武器，也可以说是傲慢（Arrogance）。特朗普作为军工利益集团代言人，对于美制武器大客户名单上排名靠前的沙特不敢怠慢。2017年，仅沙特一国就从美国采购了价值1000亿美元以上的军火。无论从质还是量上，这都给沙特在对抗伊朗方面增强了自信。
此外，特朗普政府对于使馆搬迁导致加沙地区60多人死亡的抗议示威漠不关心的态度，也可以说是一种“终极”傲慢。
Engage，介入。在“美国优先”的一边倒政策下，动不动就说要摆脱中东问题的特朗普似乎也陷入了孤立。但是，只要让巴勒斯坦人单方面接受以色列主张的交易还在推进，这无疑就是一种明确的“介入”。
此外，只要美国对伊朗再次强化制裁，并对与伊朗存在商业往来的欧洲、俄罗斯企业乃至从伊朗进口石油的日本追加实施制裁，这种烦人的特朗普式中东介入政策就会继续下去。
恣意妄为以我为主（Linchpin）的结果就是“孤独（Loneliness）”。
文章称，特朗普应当警惕的是，在奉行“ISRAEL”政策的过程中避免陷入过度的“傲慢”和“孤独”。美国作为在世界范围内给自由主义订立规则的超级大国，“宽容”与“协调”才符合其身份。而特朗普所做的似乎是在否定一直以来形成美国力量的源泉。
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