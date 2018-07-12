贸易关税可能令航运业频临崩溃

美媒称，美国、中国和欧洲之间的贸易关税加剧了全球航运业面临的问题，今年，由于需求疲软和燃料价格高企，这个行业已经举步维艰。
据美国《华尔街日报》网站7月9日报道，集装箱货轮每年运送价值4万亿美元的产品，但由于船只供过于求，这些货轮正受到运费率降低的困扰。
报道称，第一轮关税6日开始实行，影响到价值340亿美元的中国产品，北京表示将实施报复，对美国进口商品也征收类似关税。据《商业报》周刊报道，这些措施主要针对发动机、医疗设备、半导体和其他一些产品，这些产品占中美集装箱贸易总量的6%左右。
波罗的海国际航运公会的首席航运分析师彼得·桑德说：“现在，因为这场不断升级的贸易战，航运业的情况变得更糟，增加了很多不确定性。”
世界第一大航运公司、丹麦的马士基航运公司称，第一轮关税预计会对它的业务带来很小的影响，但“继续升级可能会对全球贸易造成严重影响”。
报道称，这些关税可能意味着航运业复苏的希望破灭。现在对集装箱船来说是旺季，但燃油价格比去年同期高出了50%，而运费率比去年同期至少下降了5%。
马士基航运公司和地中海航运公司加在一起控制着多达35%的集装箱市场份额，它们上个月取消了一条跨太平洋航线，并撤出了六艘轮船。
报道称，另一家大型集装箱船运营商德国赫伯罗特船务有限公司6月底发布了一份盈利预警，这令其股价下跌。普通货物运营商“大散货”运输公司前不久取消了在纳斯达克1.4亿美元的首次公开募股，这原本会是三年来一家船运公司首次回归该市场。
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