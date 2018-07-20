美军要用意念控制武器！科幻剧情将成现实？

英国《每日邮报》网站7月17日发表题为《五角大楼着手开发能够让军人用意念控制机器的技术》的报道称，美国五角大楼的研究机构正在推进一个项目，该项目打算在人与机器之间架起一座桥梁。
美国政府信息技术管理网站称，美国国防部高级研究项目局（DARPA）17日将挑选团队开发一个神经接口，作为其下一代非手术神经技术（N3）项目的一部分，目标是开发能够让军人使用脑波发送和接收信息的系统。
报道称，这意味着军人有朝一日将能够使用意念控制无人机、网络防御系统以及其他技术装备。
DARPA生物技术办公室项目经理阿尔·埃蒙迪对政府信息技术管理网站说，这一接口可能意味着我们的大脑实际上成为与周围世界互动的工具。
DARPA最初在今年3月就一种“非手术神经接口系统”发布征求建议书，以扩大神经接口对战士们的适用性。
现在，DARPA已准备好选择能让这样一种系统成为现实的团队。
报道称，为研发该系统，该项目主要聚焦于两个技术领域，依靠一种非侵入式或“最低限度侵入式”系统记录和刺激大脑活动。
埃蒙迪在今年早些时候该项目设立时说：“DARPA创建了N3项目，以找到实现安全便捷的神经接口系统的一条途径，该系统能够迅速从大脑多个点读取信息并向之写入信息。”
埃蒙迪说：“高分辨率非手术神经技术过去难以实现，但由于生物医学工程、神经系统科学、合成生物学和纳米技术近来取得进展，我们现在认为目标可以实现。”
报道称，最终，五角大楼希望获得一种系统，其中人类能够通过意念控制机器并接收反馈。
埃蒙迪说：“我们要求涉及各个学科的研究团队构建实现与大脑微小区域精确互动的方法，同时不牺牲信号分辨率，也不给N3系统带来不可接受的延迟。”
DARPA称，神经接口最终可能实现人与无人驾驶飞行器、主动网络防御系统或其他国防部技术装备的人机互动。
埃蒙迪说：“智能系统将显著影响我们的军队未来如何作战，现在是时候思考人机组合实际上会是什么样子，以及这可能怎样实现了。”
埃蒙迪说：“如果我们让最优秀的科学家专攻这一问题，我们将颠覆当前的神经接口模式，打开通往实用的高性能接口的大门。”
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