美媒：特朗普政府考虑给美国富人减税1000亿美元

据英国路透社7月31日引述美国《纽约时报》报道，特朗普政府正在考虑绕过国会，通过允许纳税人在确定资本利得税时计入通胀因素的方式，给美国富人减税1000亿美元。
据报道，《纽约时报》援引对美国财政部部长史蒂文•姆努钦的一则采访称，特朗普政府可能会改变用来计算资本利得的“成本”一词的定义，允许纳税人在出售资产时根据通胀因素调整该资产的价值。
《纽约时报》报道称，特朗普政府尚未得出结论它是否有权做出这样的改变。美国财政部官员并未立即对该报道发表评论。
《纽约时报》援引姆努钦的话说：“如果不能通过立法程序完成，我们将研究财政部自己要做这件事的话我们有什么工具，我们会考虑这一点。”他说：“我们正在内部研究这一点，也在研究经济成本和对增长的影响。”
据报道，目前，针对资产在购买时和出售时的价值差额所征收的资本利得税税率是20%。但该计算中并未考虑通胀的影响。在特朗普的共和党同僚带领下，美国国会在2017年12月通过了一项税收改革法案，该法案永久性地削减了企业税率，并为一些个人和小型企业减税。
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