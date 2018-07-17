“水果之王”俘获中国“吃货” 日媒：榴莲撼动亚洲消费版图

日媒称，东南亚产“水果之王”榴莲在泰国迎来上市旺季，首都曼谷街头弥漫着从榴莲摊飘出的香气。不过，近来泰国国内的榴莲消费减少，转向大量出口。原因在于亚洲经济发生了充满活力的变化，跨境交通网的完善和电子商务扩大使得生产国和消费国更紧密地联系起来。
据《日本经济新闻》网站7月16日报道，在随着经济增长而追求全球美食的中国，榴莲的浓郁香气和味道受到欢迎，甚至出现了榴莲专卖店。阿里集团不仅向东南亚销售商品，还加强从东南亚采购商品来支撑中国的巨大市场，因此也注意到了东南亚特产之一、被誉为“水果之王”的榴莲。
4月中旬，阿里巴巴集团董事局主席马云在曼谷的活动上表示，中国消费者非常喜爱榴莲等热带水果和香米等泰国的农产品，阿里将积极向中国市场销售泰国产品。据报道，包括预定在内，阿里在1分钟内售出8万个泰国榴莲，引起了热议。
据泰国政府的数据，截至2017年，5年来泰国国内榴莲产量基本保持在每年60万吨左右。虽然泰国国内消费不同年份有所波动，但同一期间整体上从18万吨降至10万吨，减少四成以上。相反，泰国榴莲出口则从38万吨增加至50万吨，达到其国内能吃到的榴莲的五倍。
报道称，生鲜产品占泰国整体出口的大部分，迄今为止首要出口目的地是中国，截至2016年，对华出口占整体的八成到九成。甚至可以说，榴莲在中国走红使得泰国国内销售减少。
但是，对中国一边倒的出口发生了奇特的变化。2017年泰国榴莲对越南出口突然超越中国，跃居首位。对华出口为21.5万吨，比上年减少29%，而对越南出口则增至3倍，达到25.6万吨。对越南出口达到3年前的26倍，呈现异常增长。
是富裕起来的越南人的胃口比中国人更大了吗？
《日本经济新闻》记者来到了榴莲产量占泰国近一半的东部尖竹汶府。在一片榴莲园里，年轻男子爬上几米高的榴莲树，逐个摘下20到30厘米大的榴莲。榴莲园的主人帕塔南（音）表示，“差不多全都是要出口到中国的。特意让榴莲长到这个大小，易于出口”，在这里中国依然是主要买家。
摘下的榴莲在街道旁的物流设施被装入印着中文的纸箱，然后搬上集装箱，由大型拖车运走。中国中间商谢波表示，这些榴莲要运往湖南、北京、上海和广州，以1公斤25元至30元的价格批发给零售商。拖车用时四到五天经由越南等抵达中国，尖竹汶府榴莲芒果出口协会的理事长帕努瓦特（音）表示，由于建成了跨境公路，运输费用降低，对华出口从海运改为陆运。
“80%至85%出口到越南的榴莲被再次出口到中国”，帕努瓦特解答了对越南榴莲出口急剧增加的原因。大部分出口到越南的榴莲又被运往中国，因此中国最终的进口量被认为正在逐年增加。
报道称，在中国、越南和泰国等澜沧江流域，“东西走廊”、“南北走廊”等跨境公路建设不断推进，持续扩大的网购和日益完善的跨境交通网成为亚洲经济的两股大潮，泰国的榴莲正乘着大潮跨越国境，不断涌入中国市场。
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