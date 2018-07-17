印度欲2030年超越英德日 成世界第三大经济体

印媒称，在超过法国成为第六大经济体并逼近排在第五位的英国之后，印度希望到2030年成为世界第三大经济体。
据印度“雷迪夫”网站7月15日报道，印度经济事务秘书苏巴什·钱德拉·加格14日说，印度经济正处于起飞阶段，预计到2030年将成为世界第三大经济体，国内生产总值届时将达到10万亿美元。
报道称，这意味着，印度希望到2030年超过英国、日本和德国，仅排在美国和中国之后。
加格说，在独立后的头40年里，印度经济增长率勉强达到3.5%，而如今7%至8%是常态。
他说：“8%的增长率是非常有可能实现的……如果我们保持下去……我们可以期待印度经济规模达到10万亿美元，成为世界第三大经济体。”
报道称，加格所说的是一种可能性，至少理论上是这样。根据世界银行的数据，印度2017年的国内生产总值为2.59万亿美元，高于法国的2.58万亿美元。
如果按照不变价格计算，印度以年均8%的速度增长，那么2028年后该国经济规模将扩张到超过10万亿美元。在此期间，每年的通胀率假设为4%，这也是印度储备银行设定的目标区间。
报道称，如果印度经济以年均7%的速度增长，那么到2030年其经济规模将突破10万亿美元大关。
然而，上述计算受到美元对卢比汇率的影响。如果卢比大幅贬值，以美元计算的经济规模就会小得多。
报道称，尽管印度经济增速在2017-18财年为6.7%，是四年来的最低水平，但政府预计当前财年的经济增长率将达到7%至7.5%。
印度评级和研究公司的首席经济学家德文德拉·潘特说，如果没有重大不利因素或政策失误，印度很可能会在10年中保持7.5%的经济增速。
但他警告说，要保持这一增速，印度将不得不解决供给侧的问题，否则7.5%的持续实际增长率将推高通胀，并令经济升温。
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