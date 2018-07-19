泰国少年足球队透露“洞穴”生活：每天轮流挖洞

当地时间18日，被解救的12名泰国少年足球队队员和一名教练康复出院，并在当天和媒体分享了他们被困在洞穴中的生活细节，而他们每天坚持做的一件事情就是轮流挖洞。
据英国《电讯报》网站报道，少年们在被困洞穴内前10天，为了寻找出去的路，在没有食物的情况下，他们每天都用石头挖洞，并且成功在洞穴的墙上挖出了一个4米多长的洞。一名少年说：“我试着在墙上挖洞，希望能找到出去的路。”教练说：“我们当时唯一能做的事情就是在洞穴内挖掘周围的墙。我想，至少我们该做些什么。”
当天，少年们和他们的教练对救援中牺牲的前泰国海豹突击队员沙曼·库南的画像鞠躬表达敬意，他们表示会一起参加一个纪念库南的仪式。教练埃卡波说，他们在得知库南的死讯后感到非常内疚。
据悉，少年们和教练的身体和心理健康状况都很好，在参加完媒体见面会后他们会回家和家人团聚。少年们在住院期间，观看了世界杯比赛的决赛，也是他们走出洞穴后看的第一场比赛。多个男孩喜欢法国队，即本届世界杯的冠军队。泰国政府发言人讪森称医生、工作人员和心理学家会按照少年们的身体状况对收到的问题进行了过滤。而发布会结束后，不允许媒体去采访他们。
10日，于6月23日被困在洞穴内的12名泰国少年足球队员，被分批全部救出。泰国军方此前表示，由于洞内水位偏高，要等水位降低才能将他们救出，可能要等上几个月的时间。不过，在多方努力下，救援工作在8日展开。在此次救援行动中，除了出动泰国海军海豹部队的潜水人员外，包括中国在内的许多国家的国际救援队也参与其中。
7月6日，在国际救援团队真正展开救援行动之前，一名38岁的泰国前海豹突击队员自愿进入洞穴运送氧气筒。但是他在回程途中，因为没有给自己预留足够氧气，缺氧溺毙。这件事让救援人员注意到洞穴救援的困难度。这13名受困者被困在距离洞口4公里的小洞窟中，潜水员来回一趟需要耗费11小时。
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