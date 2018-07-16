韩媒:金正恩曾表示愿弃核换比中国更快的经济增长

韩媒称，有消息13日证实，朝鲜最高领导人金正恩6月12日在新加坡朝美首脑会谈中曾对美国总统特朗普表示：“我可以保持现状，像现在一样活下去，但如果美国愿意保障我们的体制安全，并愿意最后解除经济制裁，我们就愿意以弃核换取比中国和越南更快速的经济增长。”
据韩国《中央日报》网站7月14日报道，韩国前任统一部长官李钟奭13日在打造朝鲜半岛和平会主办的“朝鲜半岛范式转折点：从统一走向和平”学术会议上介绍称，“金委员长当时表示，‘朝鲜一直深受美国的军事威胁，为了保障体制安全而开发了核武器，也因此受到施压和制裁，变得贫穷潦倒’”。
报道称，对于金正恩的这番表态，李钟奭表示：“可能正是这番表态使特朗普总统对金委员长会为了建设全新的朝鲜而选择弃核产生信赖，还当面向金委员长播放了现在的朝鲜和未来前途光明的朝鲜的对比视频。”
8日访问越南的美国国务卿蓬佩奥表示：“特朗普总统认为，只要金委员长抓住机会，就可以像越南一样走上与美国建立正常外交关系以及（经济）繁荣的道路。”对此，有分析认为，这也是考虑到金正恩的表态，旨在敦促其作出决断。
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