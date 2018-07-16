伊拉克南部爆发大规模骚乱：冲击机场焚烧政府大楼

由于急缺水、电供应，伊拉克南部爆发大规模骚乱，愤怒的伊拉克人纵火点燃了地方政府的办公地点，袭击了政府的基础设施。作为应对，伊拉克安全部队提高安全戒备，以防局势升级。
据《华盛顿邮报》14日报道，伊拉克政局的不确定性正在加剧。伊拉克政府周六切断了该国大部分地区的网络，明显是要遏制暴力事件的进一步升级。伊拉克国防部已经下令安全部队保持高度戒备。六天前，伊拉克第二大城市、南部港口巴士拉 （Basra） 爆发的示威抗议很快蔓延到什叶派占主导地位的大多数伊拉克南部地区。
示威行动在周六晚间重新爆发，伊拉克中部城市卡尔巴拉爆发了示威者攻击省政府办公大楼的事件，而在巴士拉和中部城市纳杰夫，人们也涌上街头，尽管当地政府已经实施了戒严。
一些最严重的暴力事件发生在周五晚间的纳杰夫市，示威者席卷了机场，并行进至当地什叶派的主要政党总部，包括伊拉克总理阿巴迪所在达瓦党的当地总部也被纵火。
成千上万的示威人群还袭击了纳西里耶、库特、卡尔巴拉、巴比伦、阿马拉等城市的地方政府基础设施和什叶派政党办公室。
这并非此类示威抗议行动第一次爆发，在炎炎夏日来临的数月里，电力供应的缺乏最早成为导火索。自美国领导的伊拉克战争爆发以来，常年的电力匮乏导致当地人在炎炎夏日无法享用空调或是电风扇。今年的这一局面进一步恶化，因为严重的旱灾袭来，导致当地的饮水供应也进一步艰难。由于和伊朗就费用问题产生分歧，导致以往从邻国的电力进口也被切断。
对于伊拉克政府而言，眼下正是关键时刻。就在上月，伊拉克最高法裁定重新统计议会选举选票，这一裁决延迟了新一届议会以及新政府的产生。
美国媒体的报道称，伊拉克人指责总理阿巴迪及其他什叶派政治家未能创造就业岗位、完善基础设施以及提升经济。而许多什叶派精英和伊朗的密切关系也加剧了伊拉克人的愤怒。
据新华社此前分析认为，2003年伊拉克战争后，美国和伊朗对伊拉克的影响力均有大幅提升，美国主导建立了战后伊拉克政治体系，伊朗则同伊拉克一些什叶派政党关系密切，双方在诸多问题上分歧严重。平衡处理同这两个国家的关系、保持自身独立性已成战后伊拉克历届政府面临的重要挑战之一。
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