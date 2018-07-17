特朗普“敌人论”引震惊 欧盟：这是在散布假新闻

外媒称，就在美国总统特朗普与北约盟友举行峰会几天后，他在访谈中称欧盟是美国的“敌人”。
据彭博新闻社网站7月15日报道，特朗普使用形容仇人或对手的词汇来描述几十年来被认为是美国最亲密盟友的欧盟，延续了特朗普对欧洲民主国家令人震惊的立场转变。
报道称，在过去的几天里，特朗普反复要求北约盟友增加军事支出。他抨击德国总理默克尔与俄罗斯达成天然气管道协议。他还批评英国首相特雷莎·梅在与欧盟谈判时不够强硬，也不听取他的意见。
在美国哥伦比亚广播公司16日播出的《面向全国》电视节目中，当被要求指出美国“在世界上最大的敌人”，特朗普首先提到欧盟，然后他补充说“我们有很多敌人”。
特朗普回答说：“我认为欧盟是敌人。他们在贸易方面对我们做出的行为，你可能想不到。但欧盟是敌人。”
特朗普还称俄罗斯“在某些方面是敌人”，中国“在经济上是敌人”。
另据法新社7月15日报道，在与俄罗斯总统普京会晤前夕播出的访谈节目中，特朗普把俄罗斯、欧盟和中国列为“敌人”。
特朗普在美国哥伦比亚广播公司的《面向全国》电视节目中说：“我认为，我们有很多敌人。我认为欧盟是我们的敌人，主要是因为他们在贸易上对我们的所作所为。”
“你想不到是欧盟吧，但他们是我们的敌人。俄罗斯在某些方面也是我们的敌人。中国在经济上是我们的对手，当然算是敌人。但这并不意味着他们都很坏。这不意味着任何事情。这意味着，他们与我们是竞争关系。”特朗普说。
报道称，特朗普重申了他之前的主张，欧盟“的确在贸易上赚我们的便宜”。美国此前对欧盟及其他伙伴的钢铝产品征收关税，引发了报复。
此外据德国《明镜》周刊网站7月15日报道，特朗普在接受美国哥伦比亚广播公司采访时，将欧盟称作美国的“对手”，更确切地说是“敌人”。他将原因归于欧盟的贸易政策。
此外，特朗普再次抨击德国。他指出，德国对北约防务贡献不足，同时却从俄罗斯购买能源。德国将大笔资金送入美国的对手囊中，而正是美国保护德国人免受伤害。
又据《俄罗斯商业咨询日报》网站7月15日报道，美国总统特朗普在接受采访时表示，俄罗斯、欧盟和中国都是美国的贸易“敌人”。
他说：“我尊重这些国家的领导人，但从贸易角度看，他们的确利用了我们。这些国家中许多都是北约成员，但它们没付自己的账单。”
报道称，特朗普早先就曾多次指责其他北约成员国不履行自己的义务，并强调美国向北约缴纳的军费要多于其他国家。
特朗普在谈到俄罗斯时表示，“管道美元”流入俄罗斯是令人难以接受的。同时他还表示，俄罗斯与德国签订铺设北流天然气管道二线的协议是一场“可怕的悲剧”。报道称，这份协议的签订使美国总统称德国为俄罗斯的“俘虏”，因为放弃本国的能源和煤矿将使柏林变得十分脆弱。
德国之声电台网站7月16日也报道称，被问到美国在世界上最大的竞争者时，特朗普对记者说，欧盟是美国的“敌人”。
欧盟则回应称，这样的说法对当前局势没有帮助。
欧盟委员会第一副主席弗兰斯·蒂默曼斯说：“称你的好朋友为敌人只会让你真正的敌人开心。”
他表示：“欧洲和美国在历史上相连，价值共享。欧洲不会放弃美国，一如美国未曾放弃欧洲。这就是朋友。”
另据路透社7月15日报道，欧洲理事会主席图斯克15日表示，欧盟和美国是好朋友，把两者说成敌人是“假新闻”。此前，美国总统特朗普称欧盟是贸易事务上的“敌人”。
“美国和欧盟是好朋友。谁要说我们是敌人就是在散布假新闻。”图斯克在推特上说。
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