人类历史首次“触摸”太阳 NASA太阳探测器将发射

据英国《太阳报》 7 月 13 日报道，美国宇航局（ NASA ）将于美国东部时间 7 月 13 日晚些时候，发射一枚太阳探测器，这将终结人类从未直接进入太阳大气层的历史。这个名为 “ 帕克 ” 的探测器的主要任务是 —— 探索这颗距离我们最近的恒星是怎样运作的。

而据此前的媒体报道， NASA 将于 8 月 4 日发射这枚探测器。

《太阳报》的报道说，帕克太阳探测器将于美国东部时间 7 月 13 日下午约 1 ： 30 ，从位于美国佛罗里达的卡纳维拉尔角空军基地发射升空。据 NASA 的官方说法，它将飞行约 1.5 亿公里 “ 触摸 ” 太阳。

目前，这枚探测器已经完成了发射前的大量测试。









不过，这枚探测器并不会真正地触摸到太阳，因为太阳表面的温度达到 5500 摄氏度，一旦接近将被直接摧毁。这枚探测器将在一个先进的隔热板的保护下，飞入太阳的大气层，并停留在距离太阳表面大约 400 万英里的地方进行观察。

NASA 在声明中说，太阳表面一些正在发生的变化能扩散到整个太阳系，影响到地球和其它太阳系的星体。这一次，宇航员们将提供关于太阳的前所未有的信息，他们将追踪能量和热量是如何穿透太阳大气层的，探索究竟是什么加速了太阳风和太阳高能粒子的运动。

这将是人类历史上对太阳最近距离的一次观察。

“

帕克

”

的任务是

NASA

正在进行的一项星球计划的一部分，这一计划致力于探索太阳和地球之间那些尚未发现的关系。据

NASA

的说法，这一研究将为提高太空天气预报的准确性提供必要的信息。

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