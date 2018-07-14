人类历史首次“触摸”太阳 NASA太阳探测器将发射

据英国《太阳报》7月13日报道，美国宇航局（NASA）将于美国东部时间7月13日晚些时候，发射一枚太阳探测器，这将终结人类从未直接进入太阳大气层的历史。这个名为“帕克”的探测器的主要任务是——探索这颗距离我们最近的恒星是怎样运作的。
而据此前的媒体报道，NASA将于8月4日发射这枚探测器。
《太阳报》的报道说，帕克太阳探测器将于美国东部时间7月13日下午约1：30，从位于美国佛罗里达的卡纳维拉尔角空军基地发射升空。据NASA的官方说法，它将飞行约1.5亿公里“触摸”太阳。
目前，这枚探测器已经完成了发射前的大量测试。
不过，这枚探测器并不会真正地触摸到太阳，因为太阳表面的温度达到5500摄氏度，一旦接近将被直接摧毁。这枚探测器将在一个先进的隔热板的保护下，飞入太阳的大气层，并停留在距离太阳表面大约400万英里的地方进行观察。
NASA在声明中说，太阳表面一些正在发生的变化能扩散到整个太阳系，影响到地球和其它太阳系的星体。这一次，宇航员们将提供关于太阳的前所未有的信息，他们将追踪能量和热量是如何穿透太阳大气层的，探索究竟是什么加速了太阳风和太阳高能粒子的运动。
这将是人类历史上对太阳最近距离的一次观察。“帕克”的任务是NASA正在进行的一项星球计划的一部分，这一计划致力于探索太阳和地球之间那些尚未发现的关系。据NASA的说法，这一研究将为提高太空天气预报的准确性提供必要的信息。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost