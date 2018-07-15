脸部辨识侵害隐私 微软倡规范

要求规范限制脸部辨识技术的使用之呼声日益高涨，微软公司13日成为第一个加入该鼓吹行列的科技巨擘。
微软总裁兼法务长史密斯（Brad Smith）发文指出，脸部辨识技术引发人权与隐私的重大隐忧，美国当局应成立跨党派的专家委员会深入探究该议题，并提出妥当使用相关技术的规则。
《全民公敌》恐成真
史密斯说，“想象某个政府过去一个月，未获得你的同意或认知下，巨细靡遗地追踪你的行踪。 想象每个参与政治集会的个资；而参与集会却是构成言论自由的本质”。
他说，在《全民公敌》、《关键少数》等科幻电影，甚至乔治‧奥韦尔的反乌托邦经典《一九八四》中刻划的情节，“即将成为可能”。
此外，企业也可能追踪访客与顾客，并使用其所见决定信用评等、借贷或聘雇机会，而当事人对此却一无所知。 他指出，“这些议题凸显制造产品的科技公司的责任，但它们也需要政府周密地规范”，“我们生活在法治国家，政府必须在规范脸部辨识技术上扮演重要角色”。
脸部辨识技术可用于发现失踪儿童或恐怖份子等正途，但也可能被滥用，史密斯说，“一家公司要求政府规范其产品或许不寻常，然而有许多市场，因周密地规范而促成消费者与制造者有较健康的动态”，“ 而鉴于脸部辨识技术广泛的社会影响与可能的滥用，追求周全的政府规范尤为重要”。
他建议政府应成立专家委员会，探讨脸部辨识技术在执法与国安上的应用限制、防范“种族归纳”偏见的标准、应用该技术，特别是在公共空间时，人们务必被告知的要求，以及被误认时的法律保障。 他补充，微软对脸部辨识的合约极为谨慎，导致该公司以侵犯人权风险为由，拒绝一些客户。
中国逮人 大规模滥用
史密斯的呼吁在时间点上，正值中国政府大规模使用该技术，追查可疑罪犯，引发举世哗然，以及数家美国企业在散播2016年大选假新闻上的角色饱受抨击之际。
为此，脸书等一些企业表示，对于诸如政治广告等规范，抱持开放态度。
过去几年，亚马逊、苹果、脸书、Google与微软皆提出脸部辨识专利。
去年苹果iPhone X手机采用脸部ID，能让用户以脸开机；而网络叫车公司优步则使用微软的脸部辨识技术，查核司机的身分。
中国公司到新加坡来扫脸_____________
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