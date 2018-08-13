华人携13万欧元入境意大利遭查 6万欧元被扣押

据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间8月30日，一列从法国巴黎开往意大利威尼斯的特快列车，经瑞士抵达意大利瓦雷泽省多莫多索拉火车站后。当地警方和边防检查人员，在例行入境边防检查时，发现一名乘坐列车的华人男子，违规超量携带了13万欧元现金。随即警方将华人男子带回警局接受调查，并扣押了华人携带的6万欧元现金。
据报道，当时间30日，欧洲特快列车从瑞士入境意大利后，首站停靠意大利雷泽省多莫多索拉火车站。此时，大批警察和边防检车人员登上列车，开始对乘客进行入境检查。
当边防警务人员检查到一位华人乘客时，查验其随身所带行李时，发现华人乘客的箱包装有大量现金。经查验，被检查的华人男子，共计携带现金13万欧元。随后，华人男子被带下列车接受调查。
警方在调查过程中，由于华人男子无法提供携带现金来源证明。警方决定，暂扣华人超量携带的6万欧元，其余现金返还华人乘客。案件将移交税务机关接受进一步调查。
据悉，根据欧盟和意大利法律，在意大利境内旅客携带现金不得超过1万欧元。检察人员一旦发现旅客超量携带现金，可根据情况暂扣超量携带现金的50%或全部扣押，然后案件交由税务警察机关处理。
倘若旅客在意大利境内超量携带现金，能够提供现金来源证明。税务警察机关将按意大利综合税收标准，对违规携带现金的旅客处以一定数额的罚款；对于无资金来源证明的超量携带现金，税务部门一般罚款为超量携带现金的30%到50%左右。涉嫌与犯罪有关的超量携带现金，政府则全部收缴。
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