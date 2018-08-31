日学者：日本不宜对贸易战隔岸观火 应考虑反制美国

日本《呼声》月刊9月号（提前出版）刊发京都大学副教授柴田桂太的文章《目标：美中欧的调停人》称，特朗普总统高举起他一直宣称的贸易保护主义旗帜，点燃了贸易战之火。日本政府迄今采取对美中欧之争袖手旁观的态度。但是，日本企业的供应链，恐怕会受到贸易战的影响。贸易战绝非可以隔岸观火的事情。
贸易战三种可能结果
特朗普发起的贸易战将怎样结束呢？文章认为，有以下三种可能性。
首先，特朗普撤销保护性关税。这是全球财界人士所期望的。但是，这一结局实现的可能性很低。
第二种可能性是，贸易战不断激化，导致类似上世纪30年代的世界经济大分裂。
还有一种可能性，就是贸易战没完没了，一直持续下去。美国会一边观察国内的反应和对方国家的情况，一边来逐渐扩大关税的适用范围。作为推行和监管自由贸易的世界机构，世贸组织不会解体，但其影响力将逐渐丧失。这是对特朗普而言最合适的结局。在目前看来，这种结局实现的可能性最高。
日也应考虑反制美国
文章称，即便出现第一种结果，也应该认识到，目前正在世界上蔓延的反全球化潮流，今后也不会刹车。只要全球化经济的结构性问题没有得到解决，将来出现第二种或第三种结果的可能性就依然存在。
文章称，日本此前没有实施过对美制裁。虽然钢铝关税对日本造成的影响不是那么大，但考虑到即将面临的日美双边谈判，应该认识到一味刺激特朗普政府不是上策。
安倍政府迄今为止，一直在向国内外呼吁自由贸易的重要性。如果今后也坚持这一立场，对于特朗普关税不采取反制措施是不自然的。
如此这般，日本有可能正好站在欧盟、中国、美国的贸易战的中间位置。在这个问题上，日本没有必要跟某一方为伍，只要能提出日本独自的立场，就是可以发挥外交力量对三方进行调停的机会。
日不该对美唯命是从
文章认为，日本不应该拘泥于严格意义上的自由贸易。贸易保护和自由贸易是程度上的问题。即使是贸易保护主义，要完全关闭市场也是不现实的。说自由贸易重要，但那种过度限制各国保护主义政策的自由贸易，也绝不是很理想的。根据国内情况设定的关税，应该被视为国家理所当然的权利。重要的是，要把国际社会能够认同的规则注入保护主义当中，而不是禁止保护主义。
文章称，这不是说要支持特朗普的政策。的确，美国的贸易保护主义，存在着时代的必然性这个因素。但是，不应该对特朗普发起的贸易战使国际经济秩序一下子变得不确定这一点坐视不管。而且日本在即将开始的双边谈判中，不应该对特朗普政府提出的单方面要求唯唯诺诺地加以顺从。
文章称，国际贸易体制今后将不得不修正。这种修正不应该根据特定国家单方面的要求来进行。应该寻求的是，各国对自由和保护的各种调和。在可以料想到今后大国矛盾将变得激烈的情况下，如果能确立这种立场，日本的存在感应该会增强。
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