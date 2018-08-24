特朗普：这辈子唯一做错的就是赢得2016年大选

据《华盛顿观察报》报道，特朗普在推文中写道：“我做错的唯一一件事情就是，赢下了一场原本预计是希拉里·克林顿和民主党人获胜的大选。对于希拉里和民主党人为什么最终没胜选，特朗普认为，“问题是，他们忘记参加多数州的竞选活动。”
报道称，特朗普前竞选团队主席保罗·马纳福特21日被控洗钱、逃税等罪名，被起诉的18项罪名中，有8项成立。分析指出，此判决结果是特别检察官穆勒的胜利。
同一天，51岁的特朗普前私人律师迈克尔·科恩与纽约联邦检察官达成认罪协议，承认8项罪名，包括违反竞选财务法、5项逃税、1项向金融机构作虚假声明及1项故意构成非法企业捐献罪名。科恩还透露，受特朗普指示，曾向两名“艳星”支付“封口费”，以影响选举。
科恩的律师兰尼·戴维斯21日晚更是表示，他的当事人（科恩）愿意与特别检察官罗伯特·穆勒谈论特朗普竞选团队“通俄门”问题，并已准备好把他所了解到的关于特朗普的一切告诉穆勒。这无异于是给特朗普埋下了“地雷”。
对于科恩认罪的消息，特朗普22日表示，科恩为了达成“协议”，编造了故事。而对于“封口费”一事，特朗普22日在接受福克斯新闻专访时也作出了回应，称科恩给两名声称与其有婚外情女性的“封口费”并不违法，因为这笔钱是他自己出的，并没有动用竞选资金。
被问及是否知晓这笔费用时，特朗普表示，自己是后来才知道的。特朗普还反问“它们（封口费）来自竞选经费吗？”“它们没有来自竞选经费，是我自己出的这笔钱。”特朗普还说曾为此发过推特。
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