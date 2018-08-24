英国准备无协议脱欧？将向国民发布80条自保建议

距离明年3月29日的脱欧时间还有不到8个月，英国尚未与欧盟达成“分手”协议。路透社8月23日报道称，英国将于本周四（23日）发布一系列通知，就民众和企业如何保护自己免受“无协议”脱欧可能带来的破坏提出建议。
英国与欧盟的谈判于周二（21日）恢复，此前双方商定10月结束谈判，但布鲁塞尔的外交官们预计，这一非正式期限最后将会被错过。
报道称，在未来几周内，英国预计将会发布大约80份技术通知，涵盖从金融服务到食品标签的各个方面。
不过，英国脱欧大臣多米尼克•拉布对英国广播公司（BBC）表示，他相信与欧盟达成一项良好协议的希望依然存在，“尽管我们今天将发布这些技术性通知，以应对不太可能达成协议的可能性，但我仍然相信，我们可以达成一项不错的协议。”他认为，如果双方不能达成一致，用一种“慎重而恰当”的方式描述风险是正确的。
几位英国部长警告说，英国最终不达成协议就离开欧盟的风险已经增加。本月早些时候，英国贸易部长利亚姆•福克斯就预计谈判的可能性为60%至40%。
拉布表示，在某些情况下，英国将在“无协议”脱欧中采取单边行动，以保持连续性。
《太阳报》称，英国政府将宣布，在海外生活和工作过的英国公民可能有失去退休金的风险。
许多经济学家还表示，如果不能就退出条款达成一致，将对英国造成严重损害，因为英国与最大市场欧盟的贸易将受到关税的影响。
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