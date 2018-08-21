日警惕中国“爆买21世纪石油”:就像控制中东油田

安装汽油发动机的汽车自诞生以来的130年间，汽车产业一直受制于原油的动向。本来纯电动汽车的普及将解除“燃油紧箍咒”，然而新的“制约因素”又出现了——作为车载电池原料的稀有金属钴出现短缺。
《日经中文网》1日发表题为《中国爆买“21世纪的石油”》的文章，称在纯电动汽车市场上跃居世界第一的中国，正逐步掌控钴的采购网络。
报道称，这也让日本政府和汽车企业充满警惕，日本经济产业省汽车课担忧称，中国“就像完全控制了中东油田一样”。
刚果（金）的钴矿刚果（金）的钴矿
报道称，7月24日，丰田汽车副社长寺师茂树、日产汽车首席执行官西川广人等日本车车企高层出现在东京霞关的日本经济产业省内。他们在这里举行汽车新时代战略会议，制定日本车的电动化战略。
“钴的采购将成为大的瓶颈”、“政府不能想办法支持一下吗？”会上出现了对锂离子电池的担忧之声。
纯电动汽车需要搭载很大的锂离子电池，钴是制造电池阳极所必不可缺的材料，而钴的产地主要集中在非洲中部的刚果民主共和国，即刚果（金）。
据美国地质调查局（USGS）统计，2016年钴全球储量约为720万金属吨（金属吨指各类矿产资源中所含有的某种特定金属的质量），其中刚果（金）储量达340万金属吨，占总储量的48.6%。储量第二多的为澳大利亚，约有100万金属吨的钴。而中国钴储量仅有8万金属吨。
在“上游”刚果“爆买”
日媒称，从上游到下游，中国正逐步开凿出作为世界纯电动汽车工厂的“运河”。
“离中国那么远，常驻那里很辛苦吧”。
“不会，最近还建成了华人街，我每天晚上都去喝点小酒”。
那里指的是位于广袤非洲大陆中央的刚果民主共和国。日本大型商社的工作人员同刚从刚果（金）回来的中国商人进行了上面的对话。
报道称，在干旱的非洲最深处，中资正在推进“爆买”，瞄准的是用于锂电池正极材料的稀有金属钴。
在刚果（金）与赞比亚的边境附近有着全球数一数二是铜矿带“Copper Belt”。钴作为铜生产的副产品产生，目前刚果（金）的钴产量占全球总产量的约6成。日媒称，中资相继进入该地，“并开始控制钴的采购网络”。
虽然削减钴使用量的新一代电池技术的开发也在推进，不过量产化需要时间。报道称，为应对中国政府推进的加紧向纯电动汽车过渡战略，全球的电池厂商和汽车厂商目前不得不依赖刚果（金）产的钴。
《日经中文网》援引市场调查公司的预测称，2035年全球纯电动汽车销量将达到1125万辆，是2017年15倍以上。
据调查公司Darton Commodities统计，以锂电池为首的充电电池用钴占全球钴供应量的一半以上。
调查公司富士经济的数据显示，2016年面向锂电池的钴需求量为4.59万吨，预计到2021年将增至7.5万吨。
因此钴的价格暴涨，作为国际指标的伦敦市场交易价格已经是2年前的4倍以上。
报道称，日本车企高层的担心主要集中在中国企业对钴的“爆买”问题上，日本经济产业省汽车课也对中国企业充满警惕——“就像完全控制了中东油田一样”。
报道举例称，中国的电池回收企业格林美2018年3月与在刚果（金）拥有权益的瑞士资源巨头嘉能可（Glencore）签订合同，将在3年里购买相当于约5.3万吨的钴。嘉能可是世界上最大的钴生产商，格林美采购的钴相当于嘉能可2018~2020年预计产量的三分之一。
洛阳栾川钼业集团2016年初从美国自由港麦克莫兰（Freeport-McMoRan）那里获得了全球最大的铜钴矿滕科·富古卢姆铜钴矿（TenkeFungurume）超过一半的股权。
“下游”宁德时代“掌控”
报道指出，中国的存在感在锂离子电池本身也一样显著。
中国宁德时代新能源科技是世界上最大的车载电池厂商，正陆续向各大车企供货。2016年6月底从德国宝马那里拿到了数十亿欧元的大订单。德国大众和本田也计划向宁德时代采购。
日媒还提到，美国特斯拉CEO艾伦·马斯克7月10月与上海市签订了在该市建立纯电动汽车工厂的协议。生产规模是普通汽车工厂的2倍以上，年产50万辆。拥有强大品牌影响力的特斯拉将成为吸引其他厂商前来建厂的因素。
“政局不稳定。在中国资本扎根的刚果（金），日本企业单独行动很难打入进去”，日本经济产业省汽车课表示，“将建立可以对钴等资源进行联合采购与储备的机制”，2018年内就将启动。
日本贸易振兴机构还称，中国宣布从2007年起的2年间向非洲提供了近90亿美元援助。中国进行基础设施建设等“得到回报”，拥有了埋藏在刚果（金）的铜和钴的开采权，“中国从那时起就进行了布局”。
《日经中文网》指出，日本和欧美汽车厂商过于相信纯电动汽车的时代不会一下子到来，自然也就没关注钴的问题，而“中国则花费很长时间，正要逐步掌‘21世纪的石油’”。
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