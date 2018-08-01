朝鲜战争美军遗骸回国仪式：棺材用联合国旗包裹

据韩国YTN电视台报道，当地时间今天（1日）下午，美军遗骸回国仪式在韩国京畿道乌山空军基地机库举行，韩国防长宋永武、韩美联合司令部司令官文森特•布鲁克斯、美国驻韩大使哈里·哈里斯等500余名美韩人士参加。遗骸被安置在55副金属棺材中，并用联合国旗包裹。
这批朝鲜战争时期阵亡的美国士兵遗骸，是7月27日朝鲜向美方归还的。
报道说，回国仪式结束后，遗骸将立即被美军C-17运输机运往夏威夷希卡姆空军基地，进一步接受基因鉴定以确认身份，整个过程可能长达数月之久。美国副总统彭斯将在夏威夷迎接。
美国主导的“联合国军司令部”相关负责人表示，自1990年以来，朝鲜共归还629具美军遗骸。美方将对朝鲜此次归还的遗骸进行身份核实，若确定其为美军遗骸将移交遗属，若确定为韩国军人或其他国家军人将送还相关国家。
6月12日，美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩在新加坡举行会晤，并签署了联合声明。双方承诺搜寻战俘和失踪人员遗骸，朝鲜将归还已确认身份的遗骸。
据美国国防部推测，朝鲜战争期间美军失踪人员达7697名，其中有5500多人的遗骸葬在了朝鲜的土地上。
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