日本拟在钓鱼岛周边部署“水陆机动团”

日媒称，日本防卫省将让 3 月新设于相浦驻地（长崎县佐世保市）的 “ 水陆机动团 ” 在今年度由海上自卫队舰艇定期运往东海部署并开展训练。





据日本《产经新闻》 8 月 6 日报道， “ 水陆机动团 ” 是日本陆上自卫队的离岛夺回部队，也是陆上自卫队首个水陆两栖作战部队，它将一面与部署在鹿儿岛和冲绳两县离岛、在发生战事时最早采取行动的应急部队加强合作，一面在钓鱼岛及其附属岛屿周边部署开来。





报道称， “ 水陆机动团 ” 作战行动有两种方式，一是借助水陆两栖车 AAV-7 和小艇从海上登陆，二是通过鱼鹰垂直升降运输机和直升机从空中登陆。新设 “ 水陆机动团 ” 之后，它在驻地的训练场进行了使用直升机训练和射击训练，今年内将开始定期海上训练。初步设想，一次海上训练将持续 1 至 2 个月。





报道表示，海上自卫队的运输艇将运送作为核心的水陆机动连队，运输艇还将运载一些装备以部署到东海，这些装备包括帮助战车登陆的 LCAC 气垫登陆艇和 AAV-7 水陆两栖车，鱼鹰运输机也将在运输艇上起降，一起参加海上训练。





报道称，为了强化应对西南诸岛的离岛被攻击时的防御能力，日本陆上自卫队将在今年年底前在鹿儿岛县奄美大岛和冲绳县宫古岛新设驻地，部署在发生战事时最早加以应对的警备队，还计划在冲绳县石垣岛部署警备队。 “ 水陆机动团 ” 在海上部署期间，也会到这些驻地与警备队开展联合训练，了解岛屿地形和特点。运输艇在运载水陆机动团的状态下，会定期在钓鱼岛周边航行，在距钓鱼岛有些距离的地方航行，也有助于采取应急态势，牵制所谓 “ 外来挑衅 ” 。





报道称， “ 水陆机动团 ” 被称为 “ 日本版海军陆战队 ” ，从其前身的西部方面普通科连队时代开始，就一直向美国海军陆战队学习基础的水陆两栖训练。 “ 水陆机动团 ” 在海上的部署，相当于美国海军陆战队的水陆两栖快速反应大队。驻冲绳县美国海军陆战队的陆上部队，会定期乘坐海军登陆艇，作为两栖快速反应大队部署到东海等地，或进行训练，或准备完成任务。





美国海军陆战队采取空陆特遣部队编制，空陆特遣部队是陆上与航空部队的核心。航空部队负责运输陆上部队，两支部队为了进行日常联合训练，需要在距离相近的地方设置基地。





报道称，日本防卫省原本打算把运送

“

水陆机动团

”

的陆上自卫队鱼鹰运输机部署在佐贺机场，这里距离

“

水陆机动团

”

的相浦驻地大约

60

公里，但因当地反对未能实现。目前考虑暂时部署在千叶县木更津市的木更津驻地，因为这里有美国海军陆战队鱼鹰运输机的整备基地，但相浦距离木更津约有

1000

公里，

“

水陆机动团

”

与鱼鹰运输机的日常联合训练难以很好进行。

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