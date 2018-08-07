安倍打定主意要和金正恩面对面对话 然而朝方很冷淡

日媒称，围绕 “ 绑架日本人 ” 问题，日本首相安倍晋三在与朝鲜的拉锯战中处于守势。在新加坡的日朝外相接触以短时间交谈的形式告终，朝方对日本冷淡姿态凸显。不过，安倍在 8 月 6 日的记者会上仍然亮明了力争实现与朝鲜最高领导人金正恩举行首脑会谈的想法。





据共同社 8 月 6 日报道，在暗中开展的非正式沟通中，朝方维持着 “ 绑架问题已经解决 ” 的强硬姿态，日本所计划的依赖美国总统特朗普的外交力量来促动解决绑架问题的剧本大纲正在崩塌。针对被提及的 9 月在俄罗斯的日朝首脑会谈，日本政府内积极促成举办的论调和慎重论调交错，不和谐声音开始显露。





3 日晚，在新加坡国际会议场的休息室里，日本外相河野太郎看到朝鲜外相李勇浩后，走近其身旁用英语出声打招呼，两人交谈了 “ 约几分钟 ” 。关于具体内容，河野向随行媒体重复说了 8 次 “ 无可奉告 ” 。





报道称，促使河野实施日朝外相接触的，是摸索日朝首脑会谈的安倍的意向。要实现首脑对话，首先需要在外相之间打下基础，然而此举难言获得了成果。据日本政府消息人士透露，对于河野发言称在解决绑架、核与导弹问题的基础上清算 “ 不幸的过去 ” ，李勇浩没有给出特别的反应。外务省干部分析说， “ 把与美国改善关系定位为最优先事项的朝鲜对日本不感兴趣 ” 。





报道称，安倍的误判之处在于：通过特朗普向朝鲜最高领导人金正恩施压，促其着手解决绑架问题的剧本被打乱了。朝方在特朗普提及绑架问题的 6 月美朝首脑会谈后也以 “ （绑架）是已经解决的问题 ” 等为由，多次谴责日本。





报道指出，在此形势下，安倍倾向于认为只能靠自己与朝鲜交涉，来打开局面。河野 4 日也在新加坡与美国国务卿蓬佩奥会谈，强调 “ 日本决心自行与朝鲜磋商，尽一切手段 ” 。





不过对于迅速地举行会谈，外务省等存在不同意见，其理由是 “ 美国政府未能像设想的那样推进与朝鲜的无核化谈判。这种形势下，如果先实施日朝谈判，将对牢固的日美同盟造成阻碍 ” 。首相官邸和外务省存在温差，最后将交由安倍决定。





另据共同社

8

月

6

日报道称，在陷入停滞的对朝外交方面，安倍在

8

月

6

日的记者会上亮明了力争实现与朝鲜最高领导人金正恩举行首脑会谈的想法。他强调称：

“

最后我本人必须同金正恩面对面进行对话，解决核与导弹以及绑架问题，构建新的日朝关系。

”

但对于有关会谈时间等细节，他表示

“

目前没有确定

”

。

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