中国女留学生在意大利遭奸杀 嫌犯获刑6年10个月

据意大利欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利佩鲁贾上诉高等法院再次开庭审理， 2013 年 19 岁中国女留学生被意大利男子奸杀案。主审法官经审阅案卷，在听取控辩双方的意见后，经合议庭审议当庭做出了终审宣判，法院对被告律师的上诉意见不予支持，判处疑犯 6 年 10 个月监禁。

据报道， 2013 年 7 月 14 日，意大利警方在位于佩鲁贾附近的特拉西梅诺湖边的灌木丛中，发现一具女性遗体，随后确认其为此前失踪的 19 岁中国籍留学生盛畅。

意大利警方在发现盛畅遗体数小时后，将一名 37 岁的男性嫌疑人抓获，并指控他过失杀人及隐藏遗体等罪名。该男子名叫洛伦佐，是一名铸造厂工人，单身无子女，来自意大利佛罗伦萨市。





警方在聆讯时，疑犯洛伦佐称，他与中国女留学生盛畅在互联网上结识，通过 2 、 3 个月的网聊双方决定见面，并到特拉西梅诺湖边游玩，随后盛畅在车内突然发病。洛伦佐表示，当时他非常害怕没有敢向警方报案，最后选择了逃跑。

警方经调查发现，疑犯洛伦佐在与盛畅约会时，曾让其喝下一罐掺有大剂量毒品的饮料，还曾试图对盛畅进行迷奸。盛畅喝下含有毒品的饮料后，突感不适昏厥。洛伦佐见状不仅未采取措施报警施救，反而将盛畅丢弃在灌木丛中逃逸。导致中国留学生盛畅失去了最佳治疗机会死亡。

2015 年 6 月 18 日，意大利佩鲁贾地方法院正式开庭审理洛伦佐涉嫌杀害中国留学生案，并作出一审判决。法院认定洛伦佐过失杀人罪成立，判处疑犯 6 年 8 个月监禁，并附带 3 万欧元的民事赔偿责任。

法院一审判决下达后，洛伦佐的代理律师认为量刑过重，向上一级法院上诉被驳回后，再次提出了上诉终审裁定要求。

当地时间

8

月

3

日，意大利佩鲁贾上诉高等法院做出了终审判决，疑犯最终获刑

6

年

10

个月。

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