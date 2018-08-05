人民日报吁美勿一错再错　指保留继续出反制措施权利

中美贸易战升温，中国官方《人民日报》发表评论文章，指在相互尊重、平等互利的原则基础上协商，才是解决贸易分歧的有效途径，任何单边的威胁或讹诈只会导致矛盾激化，损害各方利益，呼吁美方必须正视和珍惜中方在解决双边贸易问题上的努力，不要一错再错。
美国对中国2000亿美元产品加征关税，税率提高到25%，中方决定响应向约600亿美元美国产品加征关税。《人民日报》文章提到，贸易战没有赢家，升级贸易战更是全世界有识之士都不希望看到的结果，又说美国国内「向全世界开火，也向自己开火」的贸易战损人不利己，称从普通民众到企业，反对之声一浪高过一浪。
文章指，理性克制是对威胁讹诈的最好回击，认为美国在这几天故技重演，一方面举着关税大棒，对中方施压和威胁，另一方面四处散风，要和中方恢复谈判，这种软硬兼施的两手策略，对中方不会有任何作用，而指望着中国吞下损害自身核心利益的苦果，注定是美国最大的战略误判。
文章表示，中方过去没有、现在更不会向任何贸易霸凌主义低头，已保留继续出台其他反制措施的权利，重申美方必须正视和珍惜中方在解决双边贸易问题上的努力，不要一错再错、错上加错。
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