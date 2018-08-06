美国男子自称外卖里有老鼠 打伤中餐馆多名员工

美国一名 25 岁男子在没有任何证据的情况下，指责一家中餐馆称，他前一天订的外卖中有老鼠，并对店里的员工大打出手，造成多名员工受伤。该男子目前已经向警方自首。

据美国媒体《斯坦福提倡者报》网站报道， 8 月 1 日晚上，安特沃恩 · 博伊德在位于康涅狄格州斯坦福德市塞莱克大街的名为 China Xpress 的中餐馆订了一份炸鸡外卖。 2 日上午，博伊德带着祖母和多个朋友来到这家中餐馆闹事，称外卖中有老鼠，并随后对中餐馆的老板和店员大打出手。





店员孙瑞（音译）说，当时，博伊德进来的时候提了两个袋子，其中一个并不是他们餐馆的袋子。他报警后，看到博伊德将餐馆老板叫到了外面，并让朋友们过来一起打他。博伊德在警察来了以后逃跑了。

35 岁的欧阳伟铭（音译）是中餐馆的老板，他的鼻子和锁骨被打伤，需要缝合。他表示，会联系律师起诉博伊德。 “ 我们不仅被打了，更重要的是我们被污蔑了。这会严重影响我们的生意，我们的餐馆已经在这里开了 8 年了。而且接下来几个月，我都没办法工作。我还有妻子和两个孩子要养活。 ”

斯坦福德市市长助理伊丽莎白 · 卡尔森表示，餐馆已经在 3 日通过了卫生部门的卫生检查，完全符合标准， “ 没有任何证据表明有啮齿动物存在。 ”

博伊德已于

2

日晚向警方自首，他被控二级攻击罪和扰乱社会治安罪。据悉，他曾于

2017

年在一场篮球赛中参与了斗殴，被控扰乱治安罪。

Twitter

sgnypost





