朝韩将开会筹备第三次首脑会谈：“文金会”或提前至本月底

外媒称，韩国统一部 9 日表示，韩朝将于 13 日在板门店朝方一侧的 “ 统一阁 ” 举行高级别会谈。

据韩联社 8 月 9 日报道，朝鲜当天上午发信提议在上述时间地点举行高级别会谈，以回顾《板门店宣言》执行情况并磋商 “ 文金会 ” 筹备事宜，韩方当天回信表示同意。





韩国统一部表示，将与朝方深入讨论如何更好落实《板门店宣言》以及如何办好在宣言中约定今秋在平壤举行的 “ 文金会 ” 。有舆论猜测，韩朝首脑会谈可能在本月底提前举行，争取为僵持不下的朝美核武换和平谈判寻找突破口。





报道称，韩国政府将组建由统一部长官赵明均率领的会谈代表团。韩朝今年已于 1 月 9 日、 3 月 29 日、 6 月 1 日举行三场高级别会谈。今年第四场高级别会谈还有望商议金正恩提议在首尔举办的韩朝秋季联合演出和韩朝统一篮球赛的日程。





韩国政府表示，将通过不断对话合作加紧落实韩朝首脑联合宣言，为可持续发展韩朝关系和建立半岛持久和平机制而竭尽全力。





此外据韩联社 8 月 9 日报道，韩国外交部 9 日表示，韩方正在国际社会制裁框架之下，推进筹设韩朝联络办公室等韩朝交流项目。





韩国外交部发言人鲁圭德当天答记者问称，为联络办公室争取豁免制裁待遇的对外协商工作正在进行。韩方人员常驻联络办公室需要对朝供应发电所需燃油，但联合国对朝制裁决议规定禁运油品。





据悉，即使争取不到供油所需豁免待遇，无法保障联络办公室完整运作，韩国有关部门也考虑设立联络办公室。





又据韩联社 8 月 9 日报道，韩朝铁路联合调研团第二次会议 9 日在韩国京畿道坡州市的京义线出入境事务所举行。





报道称，韩方国土交通部铁道局局长黄晟圭和朝方铁道省副局长金昌植共同主持会议，与会 12 人就调研团的人员组成和运作方式、调查朝鲜境内哪些区段、补充考察对接区段等进行磋商。韩国统一部表示，计划月底左右联合调查朝方境内的铁路区段。





报道称，韩朝曾于

6

月

26

日开会决定组建调研团，为升级改造朝鲜铁路作准备，并于

7

月

20

日和

24

日联合考察东海线和京义线跨境铁路朝方境内的对接区段。

Twitter

sgnypost





