油价若飙升至100美元 或引发美国经济衰退

西媒称，国际油价已经达到每桶 80 美元左右，中期油价很有可能升至三位数。人们担心如果油价上升至每桶 100 美元，将会在美国乃至世界引发新一轮的经济衰退。





据西班牙《公众》日报网站 8 月 6 日报道，这种担忧不无道理。在过去六次美国经济衰退中，有五次是以油价上涨作为前奏的。 2018 年油价趋势一直在上行。





报道称，目前欧佩克的主导国沙特根据自身利益，将油价维持在每桶 78 美元左右。这个价位有助于改善沙特因为也门战争和过去三年低于每桶 60 美元的油价而造成的国库收支失衡。但是每桶 100 美元的油价将导致什么样的结果？





瑞士投资银行瑞银集团经济学家团队指出说， “ 各种因素积累在一起，指向同一个方向 ” ， “ 世界能源需求增长，欧佩克出台新的生产配额限制，地缘政治紧张局势加剧，尤其是伊朗政权很有可能再次遭遇一系列经济制裁威胁 ” 。 “ 在这些因素的影响之下，油价有可能在今年年内飙升至每桶 100 美元 ” ，对经济产生立竿见影的影响， “ 美国 GDP 出现收缩可能的迹象是不容置疑的 ” 。

报道称，虽然油价上涨也会对通货膨胀造成影响，但是由于美元价格上涨，通胀对美国经济的影响不如对不愿听从美联储领导的新兴市场的影响严重。





但无论如何，经济衰退加上通货膨胀都会使美国经济形势受到影响。瑞银集团的阿伦德 · 卡佩廷说， “ 必须重视这个问题 ” ， “ 因为一切迹象显示，油价上升至峰值将导致一系列风险 ” 。





瑞银集团解释说，与美国经济衰退之前的其他预示因素相比，油价增长速度还不是那么重要，但是如果油价升至每桶 100 美元，经济前景将出现无法补救的改变，届时全球经济产值将缩减 1000 亿美元左右，让全球 GDP 增长停留在 3.8% ，而任何低于 3% 的增长都将被视为全球性衰退。





报道称，当前的环境让人想起作为危机前奏的

2007

年。此外，数据显示，美国社会要摆脱危机并不容易。《华盛顿邮报》最近警告说，美国有些数据制造了假象，它的宏观经济指数并不乐观：事实上，

45%

的美国成年人缺乏足够的资金储备来面对意料之外的

400

美元支出；

43%

的美国家庭无法负担住房、上学、交通等基本生活费用；

22%

的美国人没有在月底之前支付所有账单的经济能力。

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