私有化是“最佳发展道路”？“特斯拉退市”宣言引法律质疑

外媒称，特斯拉汽车公司首席执行官埃隆 · 马斯克寻求以 720 亿美元买断这家电动汽车制造商的股票来摆脱运营一家上市公司的压力。不过，他对这笔拟议交易的独特处理方式可能会给他带来新的麻烦。





据美联社旧金山 8 月 8 日报道，从马斯克发布推特来突然公布这一消息，到他声称已准备好资金收购这家看起来 “ 烧钱 ” 比生产汽车还快的公司，几乎所有与这笔交易有关的事情都异乎寻常。





如果买断失败，马斯克和特斯拉很可能面临股东的集体诉讼，还可能面临美国证券交易委员会的法律质询。





《华尔街日报》 8 日的报道援引匿名的知情人士的话说，证交会已经对马斯克披露这项计划的措辞和方式展开了调查。





哥伦比亚大学法学教授兼企业管治专家小约翰 · 科菲说： “ 很明显，马斯克在发推特前没有跟任何律师商量过。 ”





马斯克在 7 日股市开盘数小时后在其推特账户上公布了这个爆炸性消息，对马斯克这笔拟议交易合法性的质疑随即出现。





另据路透社旧金山 8 月 7 日报道，特斯拉首席执行官马斯克 7 日在推特上发文称： “ 正考虑以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化。资金可靠。 ” 以每股 420 美元计算，该交易的总金额将高达 720 亿美元。





在随后发表的一封致公司员工的信中，马斯克解释说，私有化将是该公司的 “ 最佳发展道路 ” 。他写道，这样一个举动 —— 围绕此举的最后决定尚未做出 —— 将使特斯拉能够 “ 以最佳状态运营，尽可能免受干扰和短期思维的影响 ” 。





特斯拉股价 7 日收涨 11% ，报 379.57 美元，略低于历史最高位。





当马斯克在推特上被问及在公司实现私有化的情况下，他会否继续担任首席执行官时，他回答称 “ 不会有变化 ” 。





今年马斯克面临巨大压力。目前，特斯拉仍在努力走出其弗里蒙特工厂的 “ 生产困境 ” ，那里遇到的一系列制造挑战推迟了该公司赖以实现盈利的新 Model 3 轿车的增产时间表。





随着奥迪汽车公司和捷豹汽车公司推出新型电动汽车，来自欧洲汽车制造商的竞争将加剧。特斯拉面临其八年上市史以来决定成败的时刻。该公司还已宣布计划在上海和欧洲分别建立一家工厂。





在马斯克及特斯拉面临这些挑战之际，将该公司私有化是避开公开市场监管的一条途径。

卢普风险投资公司的吉恩 · 芒斯特说， “ 马斯克不希望运营一家上市公司 ” ，因为特斯拉雄心勃勃的使命让其 “ 很难适应投资者的季度预期 ” 。





马斯克建议股东选择以

420

美元的价格出售股份，或留下来成为私有化特斯拉汽车公司的投资者。

Twitter

sgnypost





