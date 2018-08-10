三星正式发布 Galaxy Note 9 售价999美元起





三星周四正式发布了2018年旗舰机型Galaxy Note 9，这款大屏手机今年秋季iPhone的主要竞争对手。Note 9拥有更快的Snapdragon 845处理器，6.4英寸2960x1400 OLED显示屏和更响亮的AKG扬声器。其他改进包括更大的“全天”4000毫安时电池、升级的S Pen以及蓝牙支持，手写笔可用于执行触发照片，控制幻灯片以及播放和暂停视频等操作，并且支持40秒快速充电。









这款手机还支持三星桌面式DeX模式，无需单独的底座。进一步使其成为潜在的桌面替代品，可以选择128或512GB的内部存储空间，并可以通过即将推出的512GB微型SD卡进行补充，以达到1TB的空间。





Note 9保留了上一代之前的功能，如USB-C，双后置摄像头，耳机插孔和前置虹膜扫描仪。三星还将指纹识别器从后置摄像头模块的侧面移至其下方，使其更容易触及，同时减少意外的镜头污迹。





这款手机的“智能相机”具有与Note 8相同的规格，但可以提醒人们注意闭眼等图像中的缺陷，并在很多情况下根据场景和物体检测自动优化输出。





S Pen 作为 Note 系列标志性的 “ 配件 ” ，这次在 Note9 有了大幅改进。





Note9 中的 S Pen 内置低功耗蓝牙模块，可作为 “ 遥控器 ” 控制手机。比如说在拍照时，只需长按 S Pen 的按钮就可以唤醒拍照功能，单按拍照双按切换前后镜头。这个功能类似于自拍杆上的控制器，但 S Pen 操作更简单无需配对，拔出来按下按钮，在最大范围 10 米内就可以随时自拍。





除了拍照之外， S Pen 还可当 PPT 翻页按钮或者多媒体操作 —— 这是非常契合它的定位用户、也就是商务人士的需求的功能。这才是 Note 系列跟其他手机的差异化竞争之处。





此外， “ 颜色 ” 也是 S Pen 这次的看点，不同配色机身所配的 S Pen 的颜色均不同，比如说寒霜蓝配荧光黄、炫经铜配铜色。这些不同颜色的 S Pen 书写息屏备忘录时，不再是之前单调的白色， Note9 会根据 S Pen 笔杆的颜色，使用相应颜色在息屏备忘录中。

当然，内置低功耗蓝牙模块的 S Pen 也需要充电，官方称 S Pen 充电 30 秒续航 4 小时。实际使用不需要担心电力问题，因为随手插回笔槽里就能充电。





该产品将于8月24日推出，一共四种颜色，预售将于8月10日开始，128GB的型号售价999美元，而512GB售价则售价1249美元。

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