三星正式发布 Galaxy Note 9 售价999美元起

三星周四正式发布了2018年旗舰机型Galaxy Note 9，这款大屏手机今年秋季iPhone的主要竞争对手。Note 9拥有更快的Snapdragon 845处理器，6.4英寸2960x1400 OLED显示屏和更响亮的AKG扬声器。其他改进包括更大的“全天”4000毫安时电池、升级的S Pen以及蓝牙支持，手写笔可用于执行触发照片，控制幻灯片以及播放和暂停视频等操作，并且支持40秒快速充电。
这款手机还支持三星桌面式DeX模式，无需单独的底座。进一步使其成为潜在的桌面替代品，可以选择128或512GB的内部存储空间，并可以通过即将推出的512GB微型SD卡进行补充，以达到1TB的空间。
Note 9保留了上一代之前的功能，如USB-C，双后置摄像头，耳机插孔和前置虹膜扫描仪。三星还将指纹识别器从后置摄像头模块的侧面移至其下方，使其更容易触及，同时减少意外的镜头污迹。
这款手机的“智能相机”具有与Note 8相同的规格，但可以提醒人们注意闭眼等图像中的缺陷，并在很多情况下根据场景和物体检测自动优化输出。
S Pen作为Note系列标志性的“配件”，这次在Note9有了大幅改进。
Note9中的S Pen内置低功耗蓝牙模块，可作为“遥控器”控制手机。比如说在拍照时，只需长按S Pen的按钮就可以唤醒拍照功能，单按拍照双按切换前后镜头。这个功能类似于自拍杆上的控制器，但S Pen操作更简单无需配对，拔出来按下按钮，在最大范围10米内就可以随时自拍。
除了拍照之外，S Pen还可当PPT翻页按钮或者多媒体操作——这是非常契合它的定位用户、也就是商务人士的需求的功能。这才是Note系列跟其他手机的差异化竞争之处。
此外，“颜色”也是S Pen这次的看点，不同配色机身所配的S Pen的颜色均不同，比如说寒霜蓝配荧光黄、炫经铜配铜色。这些不同颜色的S Pen书写息屏备忘录时，不再是之前单调的白色，Note9会根据S Pen笔杆的颜色，使用相应颜色在息屏备忘录中。
当然，内置低功耗蓝牙模块的S Pen也需要充电，官方称S Pen充电30秒续航4小时。实际使用不需要担心电力问题，因为随手插回笔槽里就能充电。
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